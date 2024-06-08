Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією В Криму окупанти готуються до десанту ЗСУ з моря та навали дронів на Севастополь: що кажуть партизани

В Криму окупанти готуються до десанту ЗСУ з моря та навали дронів на Севастополь: що кажуть партизани

8 червня, 2024 субота
11:36
Війна з Росією Крим

Українські партизани у тимчасово окупованому Криму зафіксували військові навчання росіян на двох полігонах, а також будівництво фортифікаційних споруд вздовж узбережжя Чорного моря

Зміст

Про це повідомляє "С.Р.О.К.".

"В Автономній Республіці Крим на двох полігонах поблизу міста Севастополь та села Флотське помічено навчання особового складу сил протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Там, за даними партизанів, ворог навчається відбивати атаки безпілотників малими групами по 3-5 осіб. Росіяни тренуються вкрай ретельно, по 3-4 рази на день. 

Натомість партизанський рух "Атеш" зафіксував будівництво фортифікаційних споруд по всьому Криму, зокрема вздовж узбережжя Чорного моря.

"Швидше за все, командування російських військ, спостерігаючи за різким скороченням Чорноморського флоту, передбачає можливість висадки морської піхоти ЗСУ, адже на будівництво фортифікацій потребує значних людських ресурсів, а людей для штурмів дедалі менше", - вважають партизани.

  • Напередодні партизани зафіксували розвантаження окупантами крилатих ракет "Калібр" у порту Новоросійська.

Теги:
російська армія
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Байден проти Путіна
6 червня, 2024 четвер
"Варити жабу, підвищуючи градус, щоб не вистрибнула": Defense Express про заяву Байдена щодо використання зброї США на 200 миль
фейк
6 червня, 2024 четвер
"Україна має владу, яка зробить усе, щоб розпалити регіональну війну в Європі": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 6 червня
Сі Цзіньпін та Путін
7 червня, 2024 п'ятниця
Китай домагається капітуляції України, - дипломат Чалий
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.13
    Купівля 40.13
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 43.61
    Продаж 44.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
8 червня
11:58
Оновлено
Полтавщина
Росіяни 7 червня влучили в цивільні будинки на Полтавщині: у лікарні померла жінка
11:39
Оновлено
Міненерго: сьогодні до 16:00 відключень світла бути не повинно
11:08
безпілотник, дрон
Росіяни кажуть, що збили БПЛА над Північною Осетією в Моздоку: звідти злітають МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну
10:47
Валерій Залужний
"Наприкінці фінішної прямої": Кулеба розповів про підготовку Залужного до роботи послом у Британії
10:44
Макрон та Байден
Байден і Макрон під час зустрічі у Франції мають обговорити війни в Україні та Ізраїлі
10:36
Дмитро Кулеба
"Це історична даність": Кулеба прокоментував заяву Байдена про необов'язковість членства України в НАТО
10:31
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
Бази на півночі Луганщини заповнені приватними військовими компаніями окупантів, - голова Сєверодонецької районної ВА Власенко
10:29
на фото: зруйнований дім
РФ завдала подвійного удару по Дніпропетровщині: рятувальник у тяжкому стані
10:22
Палестина
ООН включила ізраїльську армію до списку тих, що чинять злочини проти дітей
10:05
Донеччина обстріл
РФ за добу здійснила 1893 обстріли Донеччини: є жертви та руйнування
10:01
Дмитро Кулеба
Кулеба: Перед Самітом миру у РФ панує істерична атмосфера, вони розуміють, що на кону
09:47
ЗСУ
Одна бригада ЗСУ стримує щонайменше три російських: Сухопутні війська про ситуацію на Покровському напрямку
09:30
Президент України Володимир Зеленський
Легітимність Путіна визнає тільки Путін, - Зеленський
09:04
Одеса пляж
В Одесі відкрився перший пляж для відпочинку
09:00
Огляд
Свині солов’їні, забуті труси й котики вербальні - 5 книжок, які формують особистість
08:45
Оновлено
вибух в Севастополі
Росія заявила про збиття безпілотників над 6 областями і двох катерів біля Криму
08:43
Антоніу Гутерріш
Генсек ООН Гутерреш не поїде на Глобальний саміт миру
08:17
Путін під час звернення на тему теракту в Підмосков'ї
ISW оцінив "теорію перемоги" Путіна, яка нібито зорієнтована на виснаження України у війні з РФ
08:08
Девід Кемерон
Голова МЗС Британії став жертвою пранкера, який видав себе за Порошенка
07:33
Єнс Столтенберг
Bloomberg: Столтенберг відмовляється від ідеї створення п'ятирічного фонду військової допомоги для України
07:31
ППО, обстріл, ЗСУ
Українська ППО вночі знищила 9 "шахедів" і ракету Х-59
07:24
ворожа бронемашина втрати рф
Сили оборони за добу ліквідували 1210 окупантів, 36 артсистем та 9 танків ворога
07:17
Зеленський Байден
Зеленський поділився з Байденом "дуже відвертою оцінкою" ситуації на фронті, - Кірбі
07:12
Едгарс Рінкевичс
"Треба діяти терміново і жорстко": президент Латвії закликав призупинити статус кандидата на вступ до ЄС для Грузії
07:05
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія утримує в Азовському морі 3 ракетоносії, у Чорному морі чергує один корабель
07:04
Вільям Андерс
У США в авіакатастрофі загинув астронавт місії Apollo 8, який першим облетів Місяць
06:15
Хусити
Єменські хусити затримали 11 співробітників ООН
05:34
Базиліка Святого Петра у Ватикані
Ексспівробітника Ватикану, який намагався продати зниклий з архіву рукопис 17 сторіччя, заарештували
04:53
Samsung Electronics
У Південній Кореї профспілка Samsung вперше оголосила страйк
04:04
На фото: російські книжки
У 32 українських онлайн-магазинах виявили російські книжки
03:33
Укрзалізниця для економії електроенергії змінить графік руху приміських електропоїздів по всій Україні
03:21
Оновлено
шахед
Росія атакувала Україну "шахедами" вночі 8 червня
02:54
енергетики
Уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК
02:20
У Києві двоє чоловіків напали на волонтерку
Напад на волонтерку у Києві: одному з підозрюваних обрали запобіжний захід
01:49
Енергоатом
В Україні до мережі під'єднали енергоблок-тисячник, який перебував на ремонті
00:57
У Молдові знайшли уламки БПЛА
У Молдові перевірять інформацію про російський дрон над "ПМР"
00:23
Сергій Ребров
Євро-2024: Ребров оголосив фінальну заявку збірної України
2024, п'ятниця
7 червня
23:50
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
У Копенгагені здійснили напад на прем'єрку Данії: подробиці
23:39
Михайло Мудрик (праворуч), Польща - Україна
Збірна України програла Польщі у товариському матчі перед Євро-2024
23:39
Сергій Сидорчук (праворуч), Польща -Україна
Польща - Україна 3:1: онлайн-трансляція товариського матчу перед Євро-2024
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV