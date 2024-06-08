В Криму окупанти готуються до десанту ЗСУ з моря та навали дронів на Севастополь: що кажуть партизани
Українські партизани у тимчасово окупованому Криму зафіксували військові навчання росіян на двох полігонах, а також будівництво фортифікаційних споруд вздовж узбережжя Чорного моря
Про це повідомляє "С.Р.О.К.".
"В Автономній Республіці Крим на двох полігонах поблизу міста Севастополь та села Флотське помічено навчання особового складу сил протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
Там, за даними партизанів, ворог навчається відбивати атаки безпілотників малими групами по 3-5 осіб. Росіяни тренуються вкрай ретельно, по 3-4 рази на день.
Натомість партизанський рух "Атеш" зафіксував будівництво фортифікаційних споруд по всьому Криму, зокрема вздовж узбережжя Чорного моря.
"Швидше за все, командування російських військ, спостерігаючи за різким скороченням Чорноморського флоту, передбачає можливість висадки морської піхоти ЗСУ, адже на будівництво фортифікацій потребує значних людських ресурсів, а людей для штурмів дедалі менше", - вважають партизани.
- Напередодні партизани зафіксували розвантаження окупантами крилатих ракет "Калібр" у порту Новоросійська.
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