В мультфільмі "Маша і Ведмідь" є серії, які глорифікують Радянський Союз, - очільник Інституту Національної пам’яті Алфьоров

Про це розповів кандидат історичних наук, очільник Інституту Національної пам’яті Олександр Алфьоров в етері Еспресо.

"Ми говоримо про мультик ("Маша і ведмідь", - ред.),начебто, який не має жодних маркерів ворожості. Тут момент наступний, що є мультики, які, скажімо, несуть цінності, пов’язані з боротьбою з злом, наприклад, Леді Баг, це цінності виступають: перше кохання, наприклад, цінності дружби, боротьби з поганим. А от в мультику «Маша і Ведмідь» ми можемо спостерігати серії, які горифікують совєтський союз. І, знаєте, скажуть, що: "Діти ж не розуміють". Коли цей шлик, ця ця фуражка (в одній із серій Маша ходить у фуражні НКВД із синім шликом і червоною зіркою, - ред.) стане рідною в образі дітей, то її не викинеш вже. І тому, справді, ці всі от самовари, всі ці плюшки, скажімо, в цілому ця культура, якою наповнена ця хата ведмедя, вона дійсно відсилає нас до старих якорів совєтських", - зазначив він.

Олександр Алфьоров наголосив, що не дарма мультфільм "Маша і Ведмідь" є популярним у Росії, це логічно, адже він є суто російським.

"Бо недарма цей мультик популярний в Росії, тому що він так само є суто російським мультиком, як би ми не говорили. А, наприклад, "Свинка Пеппа" - це мультик, який є загальним. Там немає прив'язок до того, що це обов'язково має бути, скажімо, якась країна, це просто умовні класні мультики. Тому моя думка особисто як багатодітного батька, що, по-перше, нам необхідно прибрати російськомовну в цілому.

І я зауважу, що Суспільне в суботу презентувало додаток Бробакс для телефонів, де викладений саме українськомовний контент. І якщо хтось має зараз от проблеми, що треба включати YouTube, ні, тепер можна включити застосунок Бробакс і там будуть українськомовні мультики. Звісно, він потребує ще свого доопрацювання, бо він не такий легкий, як наприклад, платформа YouTube, так, але це вже ще щось. З іншого боку ми підіймаємо з вами іншу тему про те, що мультик "Маша і Ведмідь" приніс минулого року, наскільки я пам‘ятаю, 100 мільйонів гривень прибутку платформі. 100 мільйонів гривень, чи знайдеться у нас якась корпорація, яка намалює одну серію за мільйон гривень, щоб створити 100 серій українських мультиків, от передбачаючи цей валовий потік, бо це на пряму величезні кошти. Але це свідчить про те, що ми не конкретно здатні, чи що, чи у нас немає, я розумію, що зараз війна, але це питання, яке народилося не в 22-му, чи в 14-му році. Це було дуже старе питання, що виявляється можна мілітаризувати дитячі прибутки. І особливо, коли ми дивимося, наприклад, на такі сімейні, наприклад, "Настя та Тато". От, у нас є пані Калина, наприклад, наша українська журналістка", - зауважив Олександр Алфьоров.