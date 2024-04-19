В Одесі прогриміли вибухи

Читайте також:

"Ситуація критична": Туск заявив, що найближчі тижні можуть вирішити долю війни в Україні

ЗСУ збили у РФ літак Ту-22м3, що запускав по Україні ракети Х-22/Х-32

"Дуже серйозно детонувало": капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ про те, чому удар по аеродрому в Джанкої важливий