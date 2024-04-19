В Одесі прогриміли вибухи
В Одесі п'ятницю, 19 квітня, після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи
Про це інформує Суспільне.
Кореспонденти видання повідомили про два вибухи о 13:49 та 13:51.
Тривогу на Одещині оголосили о 13:46.
"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Загроза застосування балістики!", - написав міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Водночас Сили оборони півдня повідомили про те, що йде бойова робота.
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