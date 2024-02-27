В Офісі генпрокурора пояснили, навіщо росіяни публікують відео страт українських військовополонених
З кінця листопада минулого року кількість випадків страт росіянами українських військовополонених зростає, адже вище військове керівництво РФ заохочує їх
Про це "Радіо Свобода" сказав Юрій Бєлоусов, керівник Департаменту Офісу генпрокурора з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.
За його словами, публікуючи в мережі відео з розстрілами українських полонених, російські військові намагаються деморалізувати ЗСУ.
Представник ОГП переконаний, що за наказами вчиняти такі дії стоїть російське військове та політичне керівництво.
"З кінця листопада минулого року кількість таких випадків зростає. Це свідчить про те, що таке підтримується вищим керівництвом збройних сил РФ. Якби це був поодинокий випадок, то це були б дії конкретного солдата. В цьому випадку, враховуючи географію і кількість (випадків, – ред.) за останній час, це однозначно підтримується вищим керівництвом… Вони не лише не запобігають таким практикам, а судячи з усього, максимально їх підтримують і, скоріш за все, віддають прямі накази на здійснення таких дій", – висловився Бєлоусов.
Він зазначив, що за фактом розстрілу українських військовополонених, відео якого з'явилося в мережі 25 лютого, стоїть конкретний підрозділ збройних сил РФ, але не уточнив, який. Підозри російським військовим, причетним до розстрілу українських військовополонених, можуть бути оголошені найближчим часом, резюмував Бєлоусов.
- 18 лютого стало відомо, що окупанти розстріляли 6 полонених військових, які залишились в Авдіївці на позиції Музей ("Зеніт") після відходу української армії.
- Два дні по тому в мережі з'явилося відео, на якому видно, що росіяни розстріляли трьох українських військовополонених поблизу Роботиного. ОГП відкрив провадження щодо порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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