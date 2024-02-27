В ОК "Південь" пояснили, яким чином російський "шахед" летів від кордону з Молдовою

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Зазначається, що цієї ночі маневри російських "шахедів" на півдні тривали дві години. Згодом додалася і тактична авіація, яка з тимчасово окупованої Херсонщини здійснила пуск 2 керованих авіаційних ракет Х-59 в напрямку Кіровоградської області. Обидві ракети було знищено на Дніпропетровщині.

Крім того, 4 БПЛА типу Shahed-131/136 підрозділи протиповітряної оборони ліквідували на Кіровоградщині.

В ОК "Південь" додають, що маршрут одного з дронів росіяни провокативно спрямували за траєкторією із перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області.



"Дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений силами протиповітряної оборони України", - наголошують у Силах оборони півдня.