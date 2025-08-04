В окупованому Бердянську через вибух на електропідстанції знеструмлено ремонтну базу росіян, - ЗМІ
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ввечері 3 серпня стався вибух на електропідстанції, унаслідок чого було знеструмлено ремонтну базу російської армії
Про це інформують Бабель, Суспільне і РБК-Україна, посилаючись на джерела в розвідці.
Вказано, що вибух на електропідстанції спричинив пожежі на трансформаторах. Унаслідок цього було виведено з ладу підстанцію, яка постачала електроенергію на підприємство з ремонту російської військової техніки. Йдеться про цехи заводу "Бердянські жниварки", які росіяни після окупації перетворили на велику ремонтну базу та склад зберігання військової техніки, зброї та розміщення особового складу.
Зазначено, що спершу про потужний вибух написали місцеві у соцмережах. Вони ж поширили відеоінформацію про те, що з невідомих причин загорілася одна з підстанцій міста, на деяких прилеглих вулицях зникла електроенергія.
Наразі остаточні наслідки вибуху та розмір завданої шкоди уточнюють.
- 18 червня в тимчасово окупованому Бердянську застрелили "т.в.о. міського голови" окупаційної влади Михайла Грицая, якого підозрювали у державній зраді.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.97
- EUR Купівля 47.91Продаж 48.64
- Актуальне
- Важливе