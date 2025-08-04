В окупованому Бердянську через вибух на електропідстанції знеструмлено ремонтну базу росіян, - ЗМІ

Про це інформують Бабель, Суспільне і РБК-Україна, посилаючись на джерела в розвідці.

Вказано, що вибух на електропідстанції спричинив пожежі на трансформаторах. Унаслідок цього було виведено з ладу підстанцію, яка постачала електроенергію на підприємство з ремонту російської військової техніки. Йдеться про цехи заводу "Бердянські жниварки", які росіяни після окупації перетворили на велику ремонтну базу та склад зберігання військової техніки, зброї та розміщення особового складу.

Зазначено, що спершу про потужний вибух написали місцеві у соцмережах. Вони ж поширили відеоінформацію про те, що з невідомих причин загорілася одна з підстанцій міста, на деяких прилеглих вулицях зникла електроенергія.

Наразі остаточні наслідки вибуху та розмір завданої шкоди уточнюють.