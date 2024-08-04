В окупованому Маріуполі сталася пожежа в районі нової військової бази РФ, - Андрющенко

Про це повідомив радник мер Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріупольский спротив" повідомляє про не раптову пожежу в місці нової військової бази в районі "Хладокомбінату", - розповів він.

Радник мера зазначив, що пожежу спостерігає все місто. За його словами, детонації поки немає.

"Вибухів не було, але росіяни швидесенько виїжджають", - заявив Андрющенко.