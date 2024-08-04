В окупованому Маріуполі сталася пожежа в районі нової військової бази РФ, - Андрющенко
У неділю, 4 серпня, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області сталася масштабна пожежа. Займання сталося неподалік від нової військової бази окупантів
Про це повідомив радник мер Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріупольский спротив" повідомляє про не раптову пожежу в місці нової військової бази в районі "Хладокомбінату", - розповів він.
Радник мера зазначив, що пожежу спостерігає все місто. За його словами, детонації поки немає.
"Вибухів не було, але росіяни швидесенько виїжджають", - заявив Андрющенко.
- Нещодавно Андрющенко зазначав, що ворог знову концентрується на Запорізькій області і, ймовірно, готується до початку нової хвилі наступу.
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