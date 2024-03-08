В окупованому Мелітополі вибухнув склад із боєприпасами, а у Токмаку - військова база РФ
Вночі у Токмаку Запорізької області лунали вибухи біля заводу, який РФ перетворила на військову базу. А 7 березня в окупованому Мелітополі вибухнув склад із боєприпасами
Про це повідомляє голова Запорізької ОДА Іван Федоров.
"Про гучні вибухи повідомляють мешканці тимчасово окупованих міст Запорізької області. Минулої ночі вибух зафіксовано в Токмаку неподалік району КШЗ (Ковальсько-штампувального заводу, - ред.), який окупанти перетворили на свою військову базу", - розповів голова ОДА.
За його словами, також 7 березня в тимчасово окупованому Мелітополі "злетіли у повітря" склад боєприпасів і машина, яка привезла снаряди.
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