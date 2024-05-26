В Силах оборони Півдня розповіли, куди окупанти переміщають кораблі Чорноморського флоту з Криму

Про це він розповів у етері Еспресо

"Станом на зараз можу підтвердити, що два ракетні катери Чорноморського флоту РФ переходять з пункту базування в тимчасово окупованому Криму. До цього ще пʼять суден перемістились з півострова. Зокрема, протимінні тральники. Переміщаються вони в різні локації", - розповів Плетенчук.

Плетенчук зауважив, що поки що окупанти мають можливість переміщати свої кораблі в надводний спосіб

"Окупанти переміщують кораблі Чорноморського флоту в Краснодарський край, а також у Новоросійськ. У морі їх супроводжує підводний човен, який не є носієм крилатих ракет. Тому ситуація стабільна. Окупанти стабільно покидають тимчасово окупований Крим. Цього разу вони вирішили покинути півострів у надводний спосіб, а не промацати дно десь у гавані Севастополя", - додав він.