В Силах оборони Півдня розповіли, куди окупанти переміщають кораблі Чорноморського флоту з Криму
Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни активно переміщають кораблі Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Криму
Про це він розповів у етері Еспресо
"Станом на зараз можу підтвердити, що два ракетні катери Чорноморського флоту РФ переходять з пункту базування в тимчасово окупованому Криму. До цього ще пʼять суден перемістились з півострова. Зокрема, протимінні тральники. Переміщаються вони в різні локації", - розповів Плетенчук.
Плетенчук зауважив, що поки що окупанти мають можливість переміщати свої кораблі в надводний спосіб
"Окупанти переміщують кораблі Чорноморського флоту в Краснодарський край, а також у Новоросійськ. У морі їх супроводжує підводний човен, який не є носієм крилатих ракет. Тому ситуація стабільна. Окупанти стабільно покидають тимчасово окупований Крим. Цього разу вони вирішили покинути півострів у надводний спосіб, а не промацати дно десь у гавані Севастополя", - додав він.
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