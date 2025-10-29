"В тумани і дощі росіян буде складніше виявити": 63 ОМБр про особливості боїв восени

Про це в ефірі Еспресо заявив начальник пресслужби 63 ОМБр Ростислав Ящишин.

"Погода не вплине, вони і далі будуть іти, як ішли. Єдине, що, можливо, от в ті тумани, в ті дощі буде важче їх виявляти. Тобто не настільки ефективно працюють дрони, які спостерігають за поточною ситуацією на лінії бойового зіткнення. Відповідно, вони, можливо, будуть якось по-інакшому трішки рухатися. Вони активно використовують плащі-пальто, такі антидронові пончо, антитепловізійні пончо, вони їх удосконалюють і таким чином вони вночі просуваються", - сказав він.

Ящишин додав, що військові це прекрасно бачать, але це станом на зараз.

"Цілком можливо, що невдовзі їм таки вдасться зробити якісь такі накидки, які справді будуть захищати їх від дронів. Наразі протягом цього року це не вдавалося. Ми наразі все це бачимо. Як будуть просуватися технології, наразі не готовий сказати", - наголосив військовий.

Він зауважив, що те, що стосується дощів і туманів, то тиждень тому росіяни зробили так звану розвідку боєм.

"Вони запустили таку спробу механізованого штурму, два БТР, один танк. Це все було дуже швидко знищено, але вони скористалися погодою. І цілком можливо, що зараз, коли вже день дуже короткий і справді, вже почалися дощі, почалися тумани, цілком ймовірно, що вони будуть так само використовувати важку бронетехніку. І ми думаємо, що, швидше за все, вони будуть активно використовувати мотоцикли і квадроцикли, тобто в спробах прорватися якось, зануритися в глибину наших позицій і там вже створювати якісь диверсійні дії", - розповів Ящишин.

Військовий зауважив, що у бригаді готові до цього.

"В принципі, розуміємо на що ворог здатний, що він може нам запропонувати, і ми розуміємо ті можливості, які в нас є, щоб, власне, цього ворога стримати", - підсумував він.