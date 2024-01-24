В Україні відкриють третій табір для російських військовополонених
Наразі в Україні працюють два табори для військовополонених росіян, планують відкрити третій
Про це розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк під час засідання Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України, повідомляє Укрінформ.
"У нас наразі створені два, і зараз відкривається третє окреме спеціалізоване місце утримання військовополонених", - зауважив він.
За словами Таранюка, у СІЗО були створені окремі дільниці, де можна утримувати російських військовополонених, оскільки існує дефіцит місць. Зазначено, що при цьому росіян не утримують спільно з іншими особами, які перебувають під вартою.
- Кабмін на засіданні 23 січня виділив 34 млн грн на ремонт табору для російських військовополонених "Захід-2".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе