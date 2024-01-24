В Україні відкриють третій табір для російських військовополонених

Про це розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк під час засідання Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України, повідомляє Укрінформ.

"У нас наразі створені два, і зараз відкривається третє окреме спеціалізоване місце утримання військовополонених", - зауважив він.

За словами Таранюка, у СІЗО були створені окремі дільниці, де можна утримувати російських військовополонених, оскільки існує дефіцит місць. Зазначено, що при цьому росіян не утримують спільно з іншими особами, які перебувають під вартою.