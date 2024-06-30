В Україні вже відновлюють перші німецькі БМП у рамках угоди з Rheinmetall, - Укроборонпром

Про це він заявив в інтерв'ю АрміяInform.

Сметанін відзначив значне просування у співпраці з Rheinmetall, заявивши, що порівняно з іншими нашими іноземними партнерами, саме з німецькою компанією за найменш короткий проміжок часу вдалось пройти шлях "від укладання угоди та реєстрації спільного підприємства у жовтні 2023 року до початку роботи виробничих потужностей".

"Це був досить непростий шлях, але перші німецькі бойові машини вже відновлюються на території України", - зауважив він.

За його словами, відтепер в аланах України "подальший розвиток і поглиблення взаємодії".

"У короткостроковій перспективі — перейти до ремонту артилерійських систем, а також великий проєкт — виготовлення на майданчику спільного підприємства новітніх німецьких БМП Lynx, - пояснив гендиректор Укроборонпрому. - Такий швидкий стрибок від відновлення техніки до її виробництва свідчить про високий потенціал партнерства з німецькими зброярами і про довіру до рівня професіоналізму української оборонки".