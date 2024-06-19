В Україні зафіксували понад 300 випадків сексуального насильства росіян до жінок, чоловіків і неповнолітніх

Про це заявила заступниця генерального прокурора Вікторія Літвінова на пресконференції, передає Укрінформ.

"Офіс генерального прокурора зафіксував понад три сотні фактів сексуального насильства, пов’язаного з війною. Але реальна кількість постраждалих набагато більша, оскільки російські військові чинять сексуальне насильство на всій окупованій території. Він нього страждають як жінки, так і чоловіки, і навіть діти. Від сексуального насильства потерпають незаконно утримувані цивільні та військовополонені", - поінформувала вона.

Літвінова зазначила, що наразі українські правоохоронці ідентифікували 49 російських військових і повідомили їм про підозру у вчиненні сексуального насильства. Водночас 29 обвинувальних актів направили до суду, а судді оголосили вже 5 вироків.

"Сексуальне насильство використовується з метою залякування і приниження. Сексуальне насильство є зброєю для знищення українців як нації", - наголосила заступниця генпрокурора.

Також вона підкреслила, що українські правоохоронці, аби не нашкодити потерпілим, розслідують злочини за фактом сексуального насильства за спеціальною методикою. До цього також залучають психологів.