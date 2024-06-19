В Україні зафіксували понад 300 випадків сексуального насильства росіян до жінок, чоловіків і неповнолітніх
Правоохоронці зафіксували понад 300 випадків вчинення сексуального насильства російськими військовими до жінок, чоловіків та неповнолітніх в Україні
Про це заявила заступниця генерального прокурора Вікторія Літвінова на пресконференції, передає Укрінформ.
"Офіс генерального прокурора зафіксував понад три сотні фактів сексуального насильства, пов’язаного з війною. Але реальна кількість постраждалих набагато більша, оскільки російські військові чинять сексуальне насильство на всій окупованій території. Він нього страждають як жінки, так і чоловіки, і навіть діти. Від сексуального насильства потерпають незаконно утримувані цивільні та військовополонені", - поінформувала вона.
Літвінова зазначила, що наразі українські правоохоронці ідентифікували 49 російських військових і повідомили їм про підозру у вчиненні сексуального насильства. Водночас 29 обвинувальних актів направили до суду, а судді оголосили вже 5 вироків.
"Сексуальне насильство використовується з метою залякування і приниження. Сексуальне насильство є зброєю для знищення українців як нації", - наголосила заступниця генпрокурора.
Також вона підкреслила, що українські правоохоронці, аби не нашкодити потерпілим, розслідують злочини за фактом сексуального насильства за спеціальною методикою. До цього також залучають психологів.
- 19 червня повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський підписав закон №8329, який має на меті посилити протидію домашньому насильству й насильству щодо жінок. Зокрема, він передбачає штрафування за образливі повідомлення сексуального характеру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.45 Купівля 40.45Продаж 40.96
- EUR Купівля 43.43Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе