В Україну повернули сімох дітей з ТОТ Херсонщини
Сьогодні, 21 червня, на підконтрольну територію України вдалось повернути сімох дітей з тимчасово окупованих громад Херсонської області. Найменшій дитині - 4 місяці
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Сьогодні вдалось повернути трьох хлопчиків та чотирьох дівчаток, віком від 4 місяців до 13 років.
"Вони подолали довгий і складний шлях. Головне, що зараз діти у безпеці, отримують всю необхідну допомогу. Над цим поверненням працювала команда благодійної організації Save Ukraine", - підкреслив Прокудін.
- 20 червня Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій десятьох дітей. Разом зі своїми рідними вони проживали у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.
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