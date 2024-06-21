В Україну повернули сімох дітей з ТОТ Херсонщини

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Сьогодні вдалось повернути трьох хлопчиків та чотирьох дівчаток, віком від 4 місяців до 13 років.

"Вони подолали довгий і складний шлях. Головне, що зараз діти у безпеці, отримують всю необхідну допомогу. Над цим поверненням працювала команда благодійної організації Save Ukraine", - підкреслив Прокудін.