Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією В Укрзалізниці заявили, що росіяни намагаються зруйнувати ключові вузлові станції

В Укрзалізниці заявили, що росіяни намагаються зруйнувати ключові вузлові станції

Ксенія Золотова
15 вересня, 2025 понедiлок
21:50
Війна з Росією

Із липня Росія розпочала хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру, зокрема на ключові вузлові станції

Зміст

Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Шахеди" масовано атакують наші ключові станції. Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельниково, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони б'ють по вузлових станціях», – підкреслив Перцовський.

За його словами, йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали. 

"Ворог б'є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований", – додав Перцовський.

Він відзначив героїзмом співробітників Укрзалізниці, які не бояться повторних ударів, виходять і відновлюють інфраструктуру. «Навіть коли ключові вузлові станції під атакою, ми не скасовуємо поїзди. Ми знаходимо можливості зміни в розкладу, але завжди їдемо. І це відзначають українці. Дякують залізничникам за таку витривалість», – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця".

  • Уранці суботи, 6 серпня, російська окупаційна армія здійснила обстріл залізничної інфраструктури на Донеччині.
Теги:
Новини
Україна
Росія
транспорт
Укрзалізниця
безпілотник
ракетний удар
Читайте також:
Лукаш Вантух
Автор Євген Козярін
15 вересня, 2025 понедiлок
Коли заїздиш в Україну - шокують три речі, - волонтер Вантух
Автор Микола Княжицький
15 вересня, 2025 понедiлок
Ті, хто хвалять Пугачову, і ті, хто сварять її, насправді залишаються в полоні колоніальної свідомості
Танк PT-91 Twardy 117-ї окремої механізованої бригади
Автор Роман Яворський
14 вересня, 2025 неділя
Витримує пряме влучання ракети й знищує росіян з філігранною точністю: польський танк PT-91 Twardy та його особливості
Київ
+16.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.97
    Купівля 40.97
    Продаж 41.46
  • EUR
    Купівля 48.09
    Продаж 48.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
15 вересня
22:15
Олександр Усик
В Усика відібрали звання найкращого боксера світу
21:55
Дональд Туск
У Варшаві над урядовими будівлями знешкодили дрон, затримано двох громадян Білорусі, - Туск
21:36
Оновлено
Росія вдарила бомбами по центру Краматорська, 19 людей поранено
21:25
Самуель Умтіті
Чемпіон світу з футболу оголосив про завершення кар'єри у 31 рік
20:54
Врожай соняшника викликає занепокоєння: ціни зростають як в Україні, так і на зовнішніх ринках
20:47
Ексклюзив
ЗСУ
Ми виграли попередні раунди, але потрібно виграти війну, - військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко
20:40
наручники
У США заарештували відомого шеф-кухаря, який за день пограбував три банки
20:30
Ольга Стефанішина офіційно розпочала роботу на посаді посла України в США
20:12
Володимир Зеленський
"До зими маємо виконати 100% домовленостей щодо постачання ППО": Зеленський про пріоритети на осінь
20:01
Ексклюзив
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Китай та Індія врятували економіку Росії, - доктор політичних наук Бучин
19:44
Олександр Сирський
Сирський звільнив командирів двох армійських корпусів Сіленка та Кітугіна
19:38
на фото Дмитро Лубінець
Лубінець виступив проти каральних норм у законопроєктах щодо військовослужбовців, які повернулися з СЗЧ
19:32
Ціни на пальне, АЗС
Експерти запевнили, що запровадження додаткових перевірок індійського дизпалива не вплине на український ринок
19:30
Ексклюзив
Павло Дуров
Дуров досить швидко спалився: журналістка Лазарєва про заяви засновника Telegram щодо протестів у Франції
18:47
Юлія Свириденко
Кабмін ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік
18:41
Ексклюзив
Юрій Федоренко
Сили оборони затопили цю трубу: командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" про Куп'янськ
18:38
Оновлено
Сили оборони зачистили селище Панківка на Покровському напрямку
18:17
Ексклюзив
Трамп путін
Росія дієво відриває США від Європи, - дипломат Мацука
18:17
Арман Дюплантіс
Дюплантіс зі світовим рекордом виграв золото ЧС-2025 у стрибках із жердиною
17:45
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:44
Огляд
Спадкоємець, що міг започаткувати гетьманську династію: 372 роки тому загинув Тиміш Хмельницький
17:37
Ексклюзив
Після удару по Кабміну партнери мають зрозуміти, що наступними можуть бути урядові будівлі Польщі та Румунії, - Федієнко
17:30
ЗНО
Від 2027 року для учнів четвертих класів ДПА у форматі ЗНО стане обов'язковою
17:23
Огляд
Принц Гаррі
В Україні вже, як рідний: принц Гаррі, який напередодні відвідав Київ, святкує день народження
17:12
На фронті за добу відбулося 88 боїв, найбільше - на Покровському напрямку
17:01
На Сумщині чоловіка затримали за замовлення вбивства колишньої співмешканки
17:00
Ексклюзив
Лукаш Вантух
"Я просто вибухнув": волонтер з Польщі про конфлікт з українським військовим під Харковом
16:56
У селі на Київщині стався вибух, загинула жінка, чоловік у лікарні
16:51
Чоловік, який передавав росіянам координати ППО в Києві, отримав 15 років тюрми
16:31
Росія та Білорусь військові навчання
Американські військові несподівано відвідали Білорусь для спостереження за військовими навчаннями з Росією
16:24
PR
Продукти з інтернет-магазину АТБ тепер можна отримати у відділеннях Укрпошти
16:20
Ексклюзив
Сі Цзіньпін літак
Скориставшись війною та ослабленням Росії і Європи, Китай стає одним із центрів світового впливу, - політолог Бучин
16:14
Організатори Євробачення рекомендують Ізраїлю відмовитися від участі у конкурсі
16:01
Ексклюзив
Франція
Попри кремлівську дезінформацію, 75% французів вважають Росію загрозою, - журналістка Лазарєва
15:41
Сергій Марченко
Дефіцит у 16 млрд євро: Марченко заявив, що Україна в 2026 році потребуватиме більше зовнішнього фінансування
15:08
Огляд
Таємниче зникнення, інтриги й рекорди: 135 років тому народилася "королева детективів" Агата Крісті
14:52
Ексклюзив
Російський дрон, який впав на території Польщі
Ефект парадоксальний: польський журналіст Вуйціцкі про дронову атаку Польщі
14:06
У Грузії заарештували ізраїльського шахрая Саймона Лєваєва, про якого Netflix зняв фільм "Аферист із Tinder"
13:48
Представники США приїхали з візитом на Кіровоградщину на обʼєкти, які можуть стати проєктами для спільного Інвестиційного фонду
13:39
СБУ затримала агентку ГРУ, яка коригувала удари по Одесі та збирала інформацію про військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV