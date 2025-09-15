В Укрзалізниці заявили, що росіяни намагаються зруйнувати ключові вузлові станції
Із липня Росія розпочала хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру, зокрема на ключові вузлові станції
Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.
"Шахеди" масовано атакують наші ключові станції. Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельниково, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони б'ють по вузлових станціях», – підкреслив Перцовський.
За його словами, йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.
"Ворог б'є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований", – додав Перцовський.
Він відзначив героїзмом співробітників Укрзалізниці, які не бояться повторних ударів, виходять і відновлюють інфраструктуру. «Навіть коли ключові вузлові станції під атакою, ми не скасовуємо поїзди. Ми знаходимо можливості зміни в розкладу, але завжди їдемо. І це відзначають українці. Дякують залізничникам за таку витривалість», – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця".
- Уранці суботи, 6 серпня, російська окупаційна армія здійснила обстріл залізничної інфраструктури на Донеччині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.97 Купівля 40.97Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.09Продаж 48.74
- Актуальне
- Важливе