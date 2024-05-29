В уряді працюють над виділенням 370 млрд грн на закупівлю зброї

Про це повідомив у Facebook міністр оборони Рустем Умєров.

"Разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським постійно проводимо роботу у прифронтових регіонах. Спілкуємось на місцях з командирами бригад, саме тут найкраще відчуваються усі потреби наших військових, на які намагаємося реагувати негайно. Вивчаємо нові можливості підтримки підприємств нашого ОПК для забезпечення логістичних потреб війська та своєчасного відвантаження необхідного озброєння. Наразі, зокрема, працюємо над рішенням Кабміну про виділення додаткових майже 370 млрд грн на закупівлю озброєння", - написав Умєров.

Міністр також розповів про свій візит на Харківський напрямок.

"Тривають важкі бої, утім наші захисники активно протидіють ворогу, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці. Розуміємо наміри противника. Ситуацію контролюємо. Заслухав доповідь по оперативній обстановці в регіоні від командирів бригад, які стримують на цьому напрямку зусилля противника", - написав Умєров.

Під час візиту на Харківщину міністр також зустрівся з керівництвом області та СБУ.