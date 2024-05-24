Міноборони зможе закуповувати озброєння за гроші зі спецрахунків UNITED24

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив постановою №587.

"Уряд дозволив перераховувати закупівельним агенціям Міноборони кошти зі спеціального рахунку на підтримку ЗСУ, який відкритий для залучення добровільних внесків UNITED24", - йдеться у повідомленні.

Кошти можуть перераховуватися за погодженням з Міноборони "Агенції оборонних закупівель" та "Державному оператору тилу" для здійснення оборонних закупівель.

"Міністерство оборони України активно працює над розробкою альтернативних інструментів фінансування потреб ЗСУ. Закупівельні агенції Міноборони отримали право використовувати кошти із спецрахунку UNITED24. Громадяни всього вільного демократичного світу отримали додаткову можливість донатити на закупівлю озброєння для ЗСУ", - розповів керівник департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Довідка: Платформа UNITED24, створена з ініціативи президента України, спрямована на об'єднання зусиль міжнародної спільноти для підтримки України. Люди з усього світу можуть зробити свій внесок на підтримку української армії. Постанова Кабміну дозволить ще ефективніше використовувати благодійні пожертви для задоволення потреб ЗСУ.