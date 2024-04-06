У Зміївці на Херсонщині росіяни вбили КАБом подружжя
Російська окупаційна армія атакувала керованими авіабомбами селище Зміївка Херсонської області. Унаслідок цього загинуло літнє подружжя
Про це повідомляють Національна поліція та очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що російський ворог 5 квітня здійснив авіаційний удар керованими бомбами по Зміївці. Унаслідок цього пошкоджено церкву та приватний будинок.
"Того ж дня від старости села надійшла інформація, що під завалами будинку можуть перебувати двоє людей, які не прийшли отримувати гуманітарну допомогу і на зв'язок не виходили. На жаль, інформація підтвердилася", - йдеться у повідомленні.
Так, через ворожий удар РФ загинули двоє людей - з-під завалів дістали тіла 67-річного чоловіка та 59-річної жінки.
- Російська окупаційна армія зранку 5 квітня обстріляла Херсон. Унаслідок цього постраждали три людини, також пошкоджені квартири.
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