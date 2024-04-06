У Зміївці на Херсонщині росіяни вбили КАБом подружжя

Про це повідомляють Національна поліція та очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що російський ворог 5 квітня здійснив авіаційний удар керованими бомбами по Зміївці. Унаслідок цього пошкоджено церкву та приватний будинок.

"Того ж дня від старости села надійшла інформація, що під завалами будинку можуть перебувати двоє людей, які не прийшли отримувати гуманітарну допомогу і на зв'язок не виходили. На жаль, інформація підтвердилася", - йдеться у повідомленні.

Так, через ворожий удар РФ загинули двоє людей - з-під завалів дістали тіла 67-річного чоловіка та 59-річної жінки.