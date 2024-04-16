В ЗСУ створили нову окрему штурмову військову частину

Про це йдеться на сторінці військ у Facebook.

Зокрема у повідомленні йдеться, що з урахуванням результатів виконання бойових завдань, аби підвищити стійкість оборони, Сухопутні війська проводять дії, спрямовані на "вдосконалення існуючої організаційної структури, зміни чисельності відповідних військових організаційних структур, в тому числі їх переформування".

"Наш ворог має більше ресурсів та не шкодує своїх людей для досягнення цілей на полі бою. Ми можемо протиставити йому професіоналізм наших воїнів та боєздатність підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Тому, зазначають у війську, було ухвалене рішення "про виокремлення штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину".

Військові зазначають, що подібні реорганізації тривають постійно та направлені на посилення загальної бойової готовності та ефективності Сил оборони України.