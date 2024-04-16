В ЗСУ створили нову окрему штурмову військову частину
Сухопутній війська ЗСУ повідомили про рішення виокремити штурмовий батальйон 67 окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину
Про це йдеться на сторінці військ у Facebook.
Зокрема у повідомленні йдеться, що з урахуванням результатів виконання бойових завдань, аби підвищити стійкість оборони, Сухопутні війська проводять дії, спрямовані на "вдосконалення існуючої організаційної структури, зміни чисельності відповідних військових організаційних структур, в тому числі їх переформування".
"Наш ворог має більше ресурсів та не шкодує своїх людей для досягнення цілей на полі бою. Ми можемо протиставити йому професіоналізм наших воїнів та боєздатність підрозділів", - йдеться у повідомленні.
Тому, зазначають у війську, було ухвалене рішення "про виокремлення штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину".
Військові зазначають, що подібні реорганізації тривають постійно та направлені на посилення загальної бойової готовності та ефективності Сил оборони України.
- 2 квітня стало відомо, що 25-та бригада за три дні вивела з ладу понад 30 одиниць техніки окупантів. Деталі одного з наймасштабніших танкових боїв війни проти РФ.
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