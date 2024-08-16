Верещук має займатися питаннями громадян України, а евакуацією з Курщини міжнародні організації, - голова Асоціації Молодих ВПО України Петросян

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"З 1 березня більшість ВПО в Україні не отримують виплати. Немає механізмів компенсації житла, механізмів інтеграції в громади для понад 5 мільйонів українців. Зараз на Покровському напрямку небезпечна ситуація, у Мирнограді, Покровську. Люди починають виїжджати, навіть ті, хто повернувся. І в цей час віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук пише у соцмережах: "Евакуюймо жителів Курщини, росіяни будуть тепер жити в Сумській області або де інде в Україні", - зауважив Петросян.

За словами голови Асоціації Молодих ВПО, заява міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук викликала резонанс у суспільстві.

"Розумію, що є міжнародні стандарти, питання гуманізму і так далі. Проте країна-агресорка не думає про своїх громадян. Чому ми маємо думати про них? І це ще має відбуватися на гроші українських платників податків. Цим мають займатися міжнародні організації, українська віцепрем'єрка має займатися питаннями громадян України, які її найняли на роботу", - наголосив Петросян.