Верховний Суд має прийняти рішення щодо депортації кримських татар, - Чубаров

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"Політичне рішення по депортації вже є. Верховна Рада України схвалила таке рішення. Пізнше приєдналися парламенти Литви, Латвії, Канади. Ми очікуємо цього у найближчі місяці ще від декількох європейських країн. Це політичне рішення, але потрібно щоб була ще юридична оцінка. Тут слово має сказати Верховний Суд України. Таким чином, далі ми зможемо оцінювати це з точки зору права і говорити про ті країни, які відповідальні за наслідки геноциду, в нашому випадку - це Росія", - сказав він.

Чубаров зазначив, що вдячний усім експертам, спікерам, які присутні на міжнародному форумі: "Вони відзначали важливість обговорення питань на третьому саміті Кримської платформи, який відбуватиметься в серпні цього року в Києві. Парламентські делегації зберуться в межах Кримської платформи".

За його словами, тема пов'язана з майбутнім кримськотатарського народу і усуненням наслідків депортації, як геноциду, має обговорюватися і на Кримський платформі.

"Сьогодні експерти говорили, що нам треба зробити самим тут, в Україні, для того щоб сприйняття цієї теми нашими партнерами було абсолютним. Це дуже схоже з тим, як ми визначалися з оцінкою геноциду голодомору", - додав він.