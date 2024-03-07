Вибухають у руках: на Харківщині мер міста попередив про розкидані по вулицях небезпечні пристрої
Мер Первомайського Харківської області Микола Бакшеєв заявив про ліхтарики з вибухівкою, розкидані по вулицях населених пунктів
Про це Бакшеєв написав у Telegram.
"Як повідомляють представники ЗСУ, такі ліхтарики розкидають проросійські негідники по населених пунктах. Всередині замість батарейок - вибухівка. При вмиканні вона детонує. Заряд невеликий, але пошкодження кінцівок забезпечено", - написав Бакшеєв.
Міський голова Первомайського закликав батьків провести роз'яснювальні бесіди з дітьми та пояснити, що не можна брати в руки те, що валяється на вулиці.
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