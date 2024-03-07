Вибухають у руках: на Харківщині мер міста попередив про розкидані по вулицях небезпечні пристрої

Про це Бакшеєв написав у Telegram.

"Як повідомляють представники ЗСУ, такі ліхтарики розкидають проросійські негідники по населених пунктах. Всередині замість батарейок - вибухівка. При вмиканні вона детонує. Заряд невеликий, але пошкодження кінцівок забезпечено", - написав Бакшеєв.

Міський голова Первомайського закликав батьків провести роз'яснювальні бесіди з дітьми та пояснити, що не можна брати в руки те, що валяється на вулиці.