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Від початку доби 16 жовтня на фронті зафіксували 97 боєзіткнень: найактивніше ворог діє на Курахівському напрямку

Катерина Ганжа
16 жовтня, 2024 середа
16:40
Війна з Росією

Від початку доби 16 жовтня на російсько-українському фронті зафіксували 97 бойових зіткнень. Найактивніше ворог діє на Курахівському напрямку, де провів майже половину від усіх атак

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00.

"Загарбники застосовують авіацію  та артилерію, б’ючи по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, під артилерійськими обстрілами опинились райони населених пунктів Покровка та Карповичі. Також агресор завдав авіаційних ударів біля Будівельного", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі повідомили, що за наявною інформацією, за сьогоднішній день російська авіація завдала сім ударів по Курській області, скинувши дев’ять керованих авіаційних бомб.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції українських підрозділів в районі Стариці. Ситуація контрольована.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку: поблизу Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого. Сили оборони відбили дві атаки, п’ять боєзіткнень ще тривають.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Греківки, Невського, Тернів та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже десять боєзіткнень, досі триває бій поблизу Греківки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили наступ противника поблизу Ступочок. Ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку ворог атакував поблизу Торецька. Авіація агресора бомбардувала Торецьк та Катеринівку, також окупанти обстріляли Дружбу некерованими авіаракетами.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже вісім спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Промінь та Селидове. Сили оборони стримують натиск і  відбили п’ять атак противника, три боєзіткнення ще тривають.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку. Там від початку доби загарбники 42 рази атакували українські підрозділи. Окупанти намагаються просунутися поблизу Зоряного, Желанного Другого, Ізмайлівки, Новодмитрівки, Гірника, Новоселидівки, Георгіївки та Катеринівки. Сили оборони відбили шістнадцять атак, бої тривають.

На Времівському напрямку було відбито одну штурмову дію противника, на даний час триває боєзіткнення поблизу Золотої Ниви. Російські некеровані авіаракети вибухали неподалік Новодарівки.

На Оріхівському напрямку точиться бій поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три атаки на позиції наших військ.

На інших напрямках без особливих змін.

  • Уночі та вранці 16 жовтня російська армія запустила по території України 136 безпілотників і ракети різного типу. Силам протиповітряної оборони загалом вдалося збити 68 дронів.

Теги:
Україна
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Куп'янськ
Покровськ
Торецьк
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