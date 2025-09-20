Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулось 79 боїв: майже третина з них на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулось 79 боїв: майже третина з них на Покровському напрямку

Марія Науменко
20 вересня, 2025 субота
17:06
Війна з Росією

Від початку доби суботи, 20 вересня, на російсько-українському фронті відбулось 79 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 17 ворожих атак на Покровському напрямку, ще 6 боїв триває

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Біла Береза, Студенок, Черкаське, Гірки, Прогрес, Нововасилівка Сумської області; Карповичі, Блешня, Богданове Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири ворожі атаки. Авіація загарбників завдала чотири удари, скинувши при цьому п’ять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 115 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять зіткнень у районах Вовчанська, Красного Першого та у бік Бочкового. Два зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог безрезультатно один раз атакував позиції українських підрозділів у бік Мирного. Сили оборони мали успіх, просунувшись на окремих ділянках до 200 метрів та завдавши противнику втрат у живій силі.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, у бік населеного пункту Новоселівка. Наразі тривають чотири бойові зіткнення.

На Сіверському напрямку противник тричі атакував у бік Дронівки. В результаті розвідувально-пошукових дій наші оборонці досягли тактичного успіху, просунувшись на деяких ділянках до 200 метрів і знищивши живу силу ворога.

На Краматорському напрямку противник безрезультатно провів атаку поблизу населеного пункту Часів Яр.

На Торецькому напрямку наші захисники просунулися на окремих ділянках до 300 метрів і завдали втрат особовому складу противника, відбили вісім ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки. Дотепер тривають два зіткнення.

На Покровському напрямку російські окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік населених пунктів Козацьке і Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 17 атак.

На Новопавлівському напрямку наші захисники провели успішні пошуково-ударні дії, результатом яких стало просування до 3 км та знищення значної кількості ворожої піхоти та взяття полонених. Від початку доби наші оборонці зупинили шість штурмів ворожих військ у районах населених пунктів Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське, ще шість зіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Ольгівське. Одне зіткнення триває до цього часу. Агресор завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Козацьке, здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

  • У ніч на 20 вересня далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ та ССО уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу "Куйбишев – Тихорецьк", які задіяні в експорті нафти через порт Новоросійськ.
