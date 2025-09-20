Українські дрони зупинили у РФ нафтоперекачувальні станції, якими сировина йде до Новоросійська, - ЗМІ
У ніч на 20 вересня далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ та ССО уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу "Куйбишев – Тихорецьк", які задіяні в експорті нафти через порт Новоросійськ
Про це повідомили джерела Укрінформу в СБУ
Унаслідок атаки українських безпілотників станції нафтопроводу "Куйбишев – Тихорецьк" зупинили роботу та перекачування нафти.
Читайте також: Дрони уразили підприємство "Газпром нафтохім" та Волгоградський НПЗ у Росії
- У ніч на 20 вересня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по двох нафтопереробних заводах на території Росії – Саратовському та Новокуйбишевському.
