Від початку доби на фронті відбулось 80 боїв: майже половина з них на Покровському напрямку
Від початку доби суботи, 13 вересня, на російсько-українському фронті відбулось 80 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 29 атак на Покровському напрямку, ще 5 триває
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.
Ворожі обстріли України
Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Старикове, Рудак Сумської області.
Ситуація на основних напрямках фронту
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник один раз атакував позиції наших захисників. Сьогодні агресор завдав двох авіаударів, скинув сім керованих авіаційних бомб, здійснив 63 обстріли.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районі Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в бік Хатнього, Одрадного.
На Куп’янському напрямку ворог тричі йшов уперед на позиції наших захисників в напрямку Куп’янська та Петропавлівки, одне зіткнення досі триває.
На Лиманському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень, два з яких ще продовжуються. Ворог атакував у районі населених пунктів Шандриголове, Колодязі та Зарічне.
На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні 13 атак у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка, чотири бойових зіткнення тривають дотепер.
На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку окупантів. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутися в бік Ступочок.
На Торецькому напрямку Сили оборони вже зупинили дві ворожі атаки з чотирьох. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Клебан-Бик, Катеринівка та Полтавка.
На Покровському напрямку російські війська 34 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миколаївка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки й Філії. Наші захисники вже відбили 29 атак.
На Новопавлівському напрямку українські захисники відбивали 10 атак противника поблизу населених пунктів Олександроград, Тернове, Ольгівське та в бік Іванівки, чотири зіткнення досі тривають.
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару по Залізничному.
На Придніпровському напрямку агресор провів дві марні атаки. Авіаудару зазнало Козацьке.
На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.
- Російські окупаційні війська в суботу, 13 вересня, завдали ударів по Костянтинівці Донецької області, застосувавши артилерію та авіабомби. Внаслідок обстрілів загинуло троє людей, ще шестеро отримали поранення.
