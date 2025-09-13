РФ атакувала артилерією та авіабомбами Костянтинівку на Донеччині: 3 людини загинули, 6 поранені
Російські окупаційні війська в суботу, 13 вересня, завдали ударів по Костянтинівці Донецької області, застосувавши артилерію та авіабомби. Внаслідок обстрілів загинуло троє людей, ще шестеро отримали поранення
Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, з самого ранку місто перебувало під безперервним вогнем: пошкоджено адміністративну будівлю, приватні будинки та багатоповерхівки.
"Обсяги пошкоджень постійно зростають, адже обстріли тривають майже безперервно. Усі обставини ретельно документуємо. Вкотре закликаю всіх цивільних: бережіть себе! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України", - закликав Філашкін.
- Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін і Генеральний штаб ЗСУ спростували повідомлення OSINT-проєкту DeepState про нібито проникнення російських військ у місто через газову трубу — за їхніми даними Куп’янськ залишається під контролем українських сил, хоча бої тривають на його околицях і ситуація залишається складною.
