РФ атакувала артилерією та авіабомбами Костянтинівку на Донеччині: 3 людини загинули, 6 поранені

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, з самого ранку місто перебувало під безперервним вогнем: пошкоджено адміністративну будівлю, приватні будинки та багатоповерхівки.

"Обсяги пошкоджень постійно зростають, адже обстріли тривають майже безперервно. Усі обставини ретельно документуємо. Вкотре закликаю всіх цивільних: бережіть себе! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України", - закликав Філашкін.