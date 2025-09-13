"DeepState поспішає": начальник ОВА й Генштаб спростували інформацію про проникнення ворога в Куп'янськ через газову трубу

Про це начальник Куп'янської ОВА заявив в етері телемарафону.

"Насправді, DeepState поспішає. Немає росіян в Куп'янську. Дійсно, бої точаться на околицях - це сусідня громада. Дуже близько до міста, але я кожного дня і і фактично кожну годину на зв'язку з нашими військовими", - зазначив Беседін.

За його словами, українські захисники дають гідну відсіч, попри те, що кожного дня ворог кидає все більше сил для того, "щоб здійснити фактично не тільки ціль, а й, напевно, їхню мрію - захопити місто Куп'янськ".

"Тому, що ми розуміємо, що це для них не тільки стратегічно, а для них це і дуже важливо, тому що під час окупації у 2022 році вони створили тут міфічну "адміністрацію Харківської області", в них тут було все керівництво, і для них дуже важливо повернутися". - пояснив начальник ОВА.

Він повторив, що вся територія Куп'янської громади, в тому числі безпосередньо місто Куп'янськ знаходиться під повним контролем Збройних сил України.

"Ситуація дійсно критична, вона критична в інфраструктурі: немає світла, води, газу, неможливість відновлення, щільність обстрілів, руйнування просто катастрофічні. Більше 95% міста зруйновано або пошкоджено. І що найголовніше, велика кількість людей ще залишається в місті і на території громади. Це 1800 цивільних мешканців на території громади і 760 мешканців безпосередньо на правобережжі міста Куп'янськ", - підсумував він.

Генеральний штаб ЗС України підтвердив, що ситуація в Куп'янську перебуває під контролем Збройних Сил України.

За даними Генштабу, вихід із трубопроводу, яким противник нібито намагався просунутися, перебуває під контролем українських захисників, а сам трубопровід не веде безпосередньо в місто. У районі зафіксовано кілька ниток трубопроводів — три з чотирьох, за повідомленням, уже пошкоджені та затоплені, четверта має вихід, контрольований силами оборони.

"В місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста - пошуково-ударні дії. З початку операції, за два тижні, втрати противника склали 395 осіб, із них 288 - безповоротні. На підходах до Куп’янська, в районах н.п. Радьківка і Голубівка, наші воїни знешкодили загалом 265 росіян. В районі самого міста - ще 128", - зазначили в Генштабі

Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває. Підрозділи ЗСУ вживають необхідних заходів для посилення стійкості оборони та ліквідації ворога.