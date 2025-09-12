Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Росіяни зайшли в Куп'янськ через газову трубу: DeepState пише, що таке вже було в Авдіївці та Суджі

Росіяни зайшли в Куп'янськ через газову трубу: DeepState пише, що таке вже було в Авдіївці та Суджі

Марія Науменко
12 вересня, 2025 п'ятниця
22:41
Війна з Росією Куп'янськ

Російські війська проникли до Куп'янська, використавши газову мережу — таку саму тактику, яку вже застосовували в Авдіївці та Суджі

Зміст

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

За інформацією DeepState, окупанти облаштували цілу логістичну артерію. Входи до газопроводу знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування всередині труби використовуються спеціально сконструйовані лежаки на колесах, а також електросамокати там, де це дозволяє висота труби. 

Маршрут до околиць Куп'янська займає близько чотирьох діб. По дорозі, згідно з повідомленням, окупанти облаштували спеціальні місця для відпочинку та зберігання запасів провізії.

"Таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки, а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього розосереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці", - йдеться в повідомленні.

Аналітики наголосили, що російська сторона спробує спростувати цю інформацію, однак "в самому Куп'янську вже є позиції для зльоту кацапських пілотів".

Проблему ускладнює відсутність примусової евакуації місцевих жителів, "які зараз перебувають в одних будинках з противником, через що багато куди не можна здійснювати ураження".

В DeepState попередили, що в мережі, навіть, з'явився вкид буцімто такі ж труби використовуються для проходу в Покровськ, але насправді відео зняте біля Куп'янська.

"Шкода, що досвід Авдіївки та Суджи не був врахований. Але вчергове хочемо вірити, що ця "труба" нарешті послужить уроком", - підсумували аналітики.

  • Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін 12 вересня заявив, що Куп'янськ та вся територія Куп'янської громади залишаються під контролем Збройних Сил України, попри спроби інформаційних провокацій РФ.
