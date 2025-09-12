"Це лише чутки та російська пропаганда": начальник Куп'янської МВА про розгорнуту "ганчірку" РФ у місті
Куп'янськ та вся територія Куп'янської громади залишаються під контролем Збройних Сил України, попри спроби інформаційних провокацій РФ
Про це в ефірі Еспресо сказав начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.
"Куп'янськ - це Україна. Куп'янськ залишається нескореним і незламним українським містом. Він перебуває під контролем ЗСУ, і не лише Куп’янськ, а й уся територія Куп'янської громади", - зазначив Беседін.
За словами начальника Куп'янської міської військової адміністрації, наразі всі ці повідомлення залишаються лише чутками. Це - здебільшого російська пропаганда, яка поширюється, зокрема, через інформаційні вкиди у вигляді відеороликів певних осіб, які намагаються розгорнути якусь "ганчірку" РФ в центрі міста.
"Але ці особи знищуються. І поки що не зрозуміло, чи це були військові РФ, яким вдалося проникнути в місто, чи цивільні, які залишаються там - так звані ждуни, бо, на жаль, і такі є.
Факт залишається фактом: російський військовий чи "ждун" - усі вони будуть знищені за такі дії або понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством", - наголосив Беседін.
- За добу 11 вересня на російсько-українському фронті зафіксували 195 бойових зіткнень. Сили оборони зупинили 60 атак росіян на Покровському напрямку.
