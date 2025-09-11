Від початку доби на фронті зафіксували 141 бій, найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:00.

З початку доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. Ворог завдав 56 авіаударів, скинувши 90 керованих авіабомб, здійснив 1729 атак дронами-камікадзе та провів 3257 обстрілів наших позицій.

Ситуація на основних напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках загарбники здійснили дві атаки. Також ворог завдав 7 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 70 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 14 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного. Точиться бій.

На Куп’янському напрямку ворог сім разів намагався просунутись в районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 24 рази атакував у районах населених пунктів Греківка, Торське, Ямпіль, Шандриголове та Дробишеве. Чотири бої тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили шість спроб просування ворога в районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили одну ворожу атаку в районі Ступочок.

На Торецькому напрямку противник 13 разів атакував позиції наших військ районах населених пунктів, Олександро-Шультине, Катеринівка, Русин, Яр, Маяк, Полтавка. Всі спроби ворога зупинено.

На Покровському напрямку сьогодні росіяни 32 рази атакували позиції наших захисників в районах населених пунктів Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Одне бойове зіткнення продовжується дотепер.

За попередньою інформацією, на цьому напрямку наші захисники ліквідували 79 і поранили 42 окупантів, знищили шість автомобілів та 17 безпілотників ворога.

На Новопавлівському напрямку відбулося 24 атаки ворога поблизу населених пунктів Піддубне, Ялта, Соснівка, Іванівка, Філія, Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Полтавка та в напрямку Новоіванівки. Два бої тривають.

На Придніпровському напрямку ворог провів дві марні атаки на позиції наших захисників, водночас завдав авіаударів по Одрадокам’янці.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках від початку доби бойових зіткнень не відбувалося. Ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Залізничне.