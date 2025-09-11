Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті зафіксували 141 бій, найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті зафіксували 141 бій, найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку

Марія Музиченко
11 вересня, 2025 четвер
23:05
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 11 вересня на російсько-українському фронті зафіксували 141 бойове зіткнення. Ворог 32 рази намагався штурмувати позиції Сил оборони на Покровському напрямку

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:00.

З початку доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. Ворог завдав 56 авіаударів, скинувши 90 керованих авіабомб, здійснив 1729 атак дронами-камікадзе та провів 3257 обстрілів наших позицій.

Ситуація на основних напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках загарбники здійснили дві атаки. Також ворог завдав 7 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 70 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 14 бойових зіткнень  у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного. Точиться бій.

На Куп’янському напрямку ворог сім разів намагався просунутись в районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 24 рази атакував у районах населених пунктів Греківка, Торське, Ямпіль, Шандриголове та Дробишеве. Чотири бої тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили шість спроб просування ворога в районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили одну ворожу атаку в районі Ступочок.

На Торецькому напрямку противник 13 разів атакував позиції наших військ  районах населених пунктів, Олександро-Шультине, Катеринівка, Русин, Яр, Маяк, Полтавка. Всі спроби ворога зупинено.

На Покровському напрямку сьогодні росіяни 32 рази атакували позиції наших захисників  в районах населених пунктів Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Одне бойове зіткнення продовжується дотепер.

За попередньою інформацією, на цьому напрямку наші захисники ліквідували 79 і поранили 42 окупантів, знищили шість автомобілів та 17 безпілотників ворога.

На Новопавлівському напрямку відбулося 24 атаки ворога поблизу населених пунктів Піддубне, Ялта, Соснівка, Іванівка, Філія, Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Полтавка та в напрямку Новоіванівки. Два бої тривають.

На Придніпровському напрямку ворог провів дві марні атаки на позиції наших захисників, водночас завдав авіаударів по Одрадокам’янці.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках від початку доби бойових зіткнень не відбувалося. Ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Залізничне.

  • Минулої доби, 10 вересня, на російсько-українському фронті зафіксували 205 боєзіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони України відбили 57 атак агресора.
Ларрі Еллісон
Автор Тетяна Яворська
11 вересня, 2025 четвер
За день став багатшим на $100 млрд, має свій "МіГ", цивільна дружина з України: у світі з'явилась нова найбагатша людина – Ларрі Еллісон
Поліція США - ілюстрація
Автор Катерина Ганжа
11 вересня, 2025 четвер
У США застрелили активіста та блогера Чарлі Кірка: Трамп пообіцяв знайти усіх причетних до вбивства
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Автор Віталій Бесараб
9 вересня, 2025 вiвторок
Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 12 вересня
2025, четвер
11 вересня
23:49
винищувач Rafale
Франція направить у Польщу три винищувачі Rafale для захисту повітряного простору
22:39
Bring Kids Back UA
"Мав хронічне захворювання, проте належного лікування не отримував": в Україну повернули 17-річного юнака з території РФ
22:06
Марія Захарова
Росія закликала Польщу "задуматись про наслідки" і переглянути рішення про закриття кордонів з Білоруссю
21:39
Оновлено
Володимир Зеленський і Кіт Келлог
Зеленський і Келлог зустрілись у Києві. Про що говорили
21:34
Ексклюзив
Валерій Залужний
Ми не побачили жодних ознак підготовки Залужного до виборів, - голова КВУ Кошель
20:52
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль: Україна має виробляти щомісяця 400 тис. БПЛА, аби конкурувати з РФ
20:22
Албанія
В Албанії вперше в світі представили міністра, створеного ШІ: він відповідатиме за держзакупівлі
20:07
Ексклюзив
тепло
З поміркованим оптимізмом: експерт з енергетики Харченко про новий опалювальний сезон
20:05
Огляд
теракт 11 вересня 2001 року у США
Теракт 11 вересня у США: 24 роки тому 19 терористів перетворили 4 літаки на зброю, а імена жертв встановлюють досі
19:59
Сирський і очільник генштабу Польщі обговорили можливість співпраці в боротьбі з БПЛА
19:58
Ексклюзив
крилата ракета Нептун
Проєкт ERAM: Україна матиме доступ до нових крилатих ракет, - Defense Express
19:58
Володимир Зеленський
Зеленський порівняв "шахеди" у Польщі з "зеленими чоловічками" у Криму
19:15
"Росія набирає сміливості": Каллас вважає, що війна в Україні триватиме принаймні ще 2 роки
19:10
проходження влк
Військові, які тривалий період лікуються за кордоном, зможуть проходити ВЛК дистанційно, - Міноборони
18:16
Тімоті Снайдер
Лауреатом Премії імені Василя Стуса за 2025 рік став Тімоті Снайдер
18:02
Російська дезінформація
"Пропаганда намагається представити Балтію, як загрозу для Росії": ЦПД попередив про фейки РФ
17:57
ФК "Локомотив" Київ відкрив перший в Україні повністю інклюзивний спорткомплекс
17:56
Ексклюзив
Михайло Сцельніков
Є інформація, що злочинець - непростий житель Львова: Цимбалюк про вбивство Андрія Парубія
17:50
польща кордон
Польща стягує до кордонів з Білоруссю і РФ 40 тис. військових на тлі навчань "Захід-2025", - ЗМІ
17:30
Ексклюзив
податок на нерухомість
Українці заборгували 4,5 млрд грн податку на нерухомість: чи можуть їх притягнути до відповідальності
17:22
система ППО Triden MK2
САУ, системи ППО та боєприпаси: Швеція виділяє Україні 20-й пакет військової допомоги
17:06
Вбивство двох підлітків на Вінниччині: 23-річному підозрюваному обрали запобіжний захід
17:04
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Якщо Польща визнала акт агресії, то це вже є напад, - військовий експерт Сунгуровський
17:00
СБУ заочно повідомила про підозру ексміністру часів Януковича Клименку, який допомагає РФ фінансувати війну проти України
16:42
Су-24 ВПС України
На Запорізькому напрямку на літаку Су-27 загинув льотчик Олександр Боровик
16:42
Інфографіка
інфляція, ціни
За рік харчі в Україні подорожчали в середньому на 20,5%: на які 5 популярних продуктів ціни зросли найбільше
16:29
Сили оборони відкинули росіян поблизу двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
16:20
Огляд
Земля вже не унікальна: NASA виявило найсильніші докази "слідів життя" на Марсі. Пояснюємо
16:19
Оновлено
Президент Фінляндії та Зеленський обговорили в Києві гарантії безпеки, посилення санкцій проти РФ і зміцнення ППО
16:03
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:58
Дональд Трамп
У США розпочався суд над чоловіком, обвинуваченим у спробі замаху на Трампа
15:47
Оновлено
Лукашенко звільнив 52 увʼязнених, серед них 14 іноземців
15:10
Переправляли за кордон за суми від $5 тис. до $20 тис.: СБУ та Нацполіція викрили 6 "ухилянтських схем"
14:38
Джон Коул і Олександер Лукашенко
У Мінськ прибув спецпредставник США Коул: він оголосив про скасування санкцій щодо авіакомпанії "Белавіа" та передав лист Трампа Лукашенку
14:25
Медовий місяць
"Медовий місяць" на тлі окупації: на кіноекрани виходить фільм про лютий 2022
14:13
фейк, фейки
На фоні вбивства Кірка та збиття дронів у Польщі "дорогими ракетами" росіяни активізували інформаційні кампанії в США й Варшаві, - ЦПД
13:49
Близький Схід Ємен нафта
Доходи РФ від продажу нафти впали до 5-річного мінімуму, - Міжнародне енергетичне агентство
13:35
В Україні з'явилась можливість замовити онлайн паперовий витяг про несудимість
13:25
Латвія
Латвія закриває повітряний простір на кордоні з РФ та Білоруссю
