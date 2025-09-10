З початку доби на фронті зафіксували 82 бої: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00.

"Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Залізний Міст, Миколаївка Чернігівської області. Авіаудару зазнав Красний Хутір", - зазначили у Генштабі.

Ситуація на основних напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбивали п’ять ворожих атак, чотири бойові зіткнення досі тривають.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив шість атак у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали дві атаки ворога в районах Мирного та Борівської Андріївки, одне бойове зіткнення триває.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі та Шандриголове, одне бойове зіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян шість разів намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки. Одне бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог тричі здійснював наступальні дії у районі Майського та в напрямках Ступочок й Предтечиного, два бойові зіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку противник сім разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Одне бойове зіткнення ще триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 11 штурмових дій ворожих військ, ще чотири бойові зіткнення досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Ольгівське, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз наступав на позиції наших захисників в районі Білогір’я. Авіаційного удару некерованими ракетами зазнало Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник один раз проводив наступальні дії в районі Плавнів, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника в напрямку Антонівки та Садового.