Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Армія РФ за добу війни в Україні втратила 890 військових, 22 артсистеми і 4 танки

Армія РФ за добу війни в Україні втратила 890 військових, 22 артсистеми і 4 танки

Катерина Ганжа
11 вересня, 2025 четвер
07:01
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом доби 10 вересня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 890 військових. Також українські захисники знищили 22 артилерійські системи та 4 танки ворога

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1091890 (+890) осіб;
  • танків – 111 76 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23264 (+2) од;
  • артилерійських систем – 32628 (+22) од;
  • РСЗВ / MLRS – 1483 (+0) од;
  • засоби ППО – 1217 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58194 (+343);
  • крилаті ракети – 3718 (+27);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61339 (+49);
  • спеціальна техніка – 3964 (+0). 

В Генштабі додали, що дані уточнюються.

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
повістка
Автор Марія Музиченко
9 вересня, 2025 вiвторок
В Україні запровадили чіткий механізм, який дозволяє робити масові розсилки повісток через пошту, - Федієнко
Георгій Судаков, збірна України, Україна
Автор Влад Дідусь
10 вересня, 2025 середа
Відбір на ЧС-2026: який вигляд має таблиця групи збірної України після 2-го туру
Дональд Туск
Автор Андрій Нестеренко
10 вересня, 2025 середа
Польща збила дрони РФ, також знайдено уламки ракети: Туск назвав це масштабною провокацією
Київ
+14.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 47.98
    Продаж 48.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
11 вересня
07:27
Аналітика
Ще одна війна без виходу: чому Ізраїль і ХАМАС залишаються заручниками власних вимог і обопільних атак
07:00
Інтерв’ю
Першою сповістила про повномасштабне вторгнення: прикордонниця Яна Чумаченко про події 2022-го та мрії звільнення Луганщини
06:44
Оновлено
Росія атакує Україну дронами: у Сумах зафіксували влучання по навчальному закладу
06:41
У Мехіко перекинувся й вибухнув бензовоз: постраждали щонайменше 57 людей
06:40
Резонансні вбивства: як в Україні найняти особисту охорону, скільки коштує і хто може собі це дозволити
05:47
вогонь, полум'я, пожежа
Партизани "Атеш" знищили вежу зв’язку поблизу заводу в Тулі, де збирають "Корнет" і "Панцир-С"
05:17
Швеція
Швеція терміново спрямувала до Польщі додаткові літаки та засоби ППО
00:59
Оновлено
Поліція США - ілюстрація
У США під час виступу застрелили політичного активіста та блогера Чарлі Кірка
00:17
Радослав Сікорський
"Їх було навмисно скеровано": Сікорський заявив, що російські дрони не випадково порушили повітряний простір Польщі
2025, середа
10 вересня
23:48
Погода з Наталкою Діденко
Дощі на Заході, сонце у решті областей: Наталка Діденко про погоду на 11 вересня
23:07
Оновлено
Дональд Туск
Польща збила дрони РФ, також знайдено уламки ракети: Туск назвав це масштабною провокацією
23:05
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті зафіксували 153 бої: найгарячіше – на Покровському напрямку
22:21
Ексклюзив
Олексій Гетьман
"Принципово нічого не зміниться": майор запасу НГУ Гетьман про військову базу для "Орєшніка" в Білорусі
22:07
Огляд
Урсула фон дер Ляєн
"Європа повинна боротися": ключові меседжі Урсули фон дер Ляєн про безпеку, Україну та агресію РФ
21:57
Україна Польща
Ми перейматимемо досвід українських шкіл та вишів у разі загрози від РФ: заступник міністра науки і вищої освіти Польщі Шептицький
21:42
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп відреагував на російські дрони у Польщі й обговорив це із Навроцьким
21:39
Кіт Келлог
Келлог прямував до Польщі під час вторгнення російських дронів у повітряний простір країни, - CNN
21:31
Рубен Брекельманс
Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО на сході Польщі
21:16
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Влада мала б зробити Україну надпотрібною для НАТО, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
20:55
Ексклюзив
Роман Костенко
"Ми бачимо, що НАТО намагається заплющити очі": полковник СБУ Костенко про атаку на Польщу
20:50
Оновлено
"Треба працювати над спільною системою ППО": Зеленський, Туск, Стармер, Мелоні та Рютте обговорили інцидент з дронами РФ у Польщі
20:30
освіта гроші
Діти ветеранів отримають від держави компенсацію за навчання за попередній рік
20:11
Ексклюзив
Мета - розвідка і перевірка реакції: Defence Express про російські БПЛА в Польщі
19:46
Інфографіка
Карло Анчелотті (ліворуч), збірна Бразилії
Аргентина та Бразилія програли на фініші відбору ЧС-2026: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця в Південній Америці
19:40
Ексклюзив
Микола Княжицький
Росія має багато цілей в провокації з дронами щодо Польщі, - нардеп Княжицький
19:29
Ексклюзив
Незабаром може статися проникнення "зелених чоловічків" на територію Польщі або країн Балтії, - боєць ЗСУ Сазонов
19:14
Заморожені активи РФ, санкції, повернення викрадених дітей: Зеленський провів розмову з фон дер Ляєн
19:10
ЗСУ
ГУР і Третій армійський корпус створили новий підрозділ KRAKEN 1654
19:00
Ексклюзив
міністр оборони Франції Лекорню
Прем'єр у відставці, нехай живе прем'єр: як у Франції розпочались протести та чого очікувати від нового керівника уряду
18:36
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Почати спільно з союзниками збивати повітряні об'єкти на східному кордоні України є найбільш раціональним рішенням, - Безсмертний
18:22
МЗС України
МЗС України засудило удар Ізраїлю по столиці Катару
18:01
Роберт Фіцо
Фіцо закликав "об’єктивно встановити", під чиїм контролем були БПЛА, які залетіли у Польщу
17:58
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Резолюція Європарламенту стала холодним душем для офіційного Києва: нардепка Геращенко про вимогу ЄС припинити тиск на опозицію
17:35
експрезидент-втікач Віктор Янукович
Суд ЄС відхилив позов Януковича щодо скасування санкцій
17:35
Юлія Свириденко
Уряд затвердив програму дій на 2025 рік: Свириденко назвала 12 пріоритетів
17:00
Ексклюзив
студенти
Європа шукає шляхи чесної співпраці з українськими вишами, щоб зупинити "відтік мізків", - докторка філософії з Франції
16:55
OPINION
Моїм європейським друзям. Не зберігайте спокій
16:35
Дональд Трамп 2017
"Іншого вибору не може бути": Трамп вимагає смертної кари для вбивці української біженки Ірини Заруцької
16:22
Андрій Парубій
Вбиваючи майбутнє: убивство Андрія Парубія
16:20
Ексклюзив
освіта
Україні потрібен пул університетів світового рівня: Квіт про євроінтеграцію вищої освіти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV