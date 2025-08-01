Від початку доби на фронті відбулося 70 боїв: майже половина з них на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади прикордонних із рф районів, зокрема населених пунктів: Середина-Буда, Прогрес, Чуйківка, Шалигине, Бобилівка, Миропільське, Попівка, Хлібороб Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну з трьох ворожих атак, на цей час бої продовжуються. Також противник завдав п’ять авіаударів, скинув при цьому одинадцять КАБ, здійснив 159 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти атакували позиції наших захисників поблизу Красного Першого, отримали гідну відсіч.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався просуватись вперед у районі населеного пункту Голубівка.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів: Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та Діброва.

Одне зіткнення досі триває. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Званівки. З початку доби наші воїни відбили одну штурмову дію підрозділів загарбника, на даний час два зіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції Сил оборони у бік Білої Гори.

Наші захисники зупинили наступальну дію противника.

На Торецькому напрямку відбулося чотири зіткнення у районах населених пунктів:

Диліївка, Кримське, Торецьк та Олександро-Калинове.

На Покровському напрямку російські окупанти здійснили 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населених пунктів: Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут. Сили оборони стримують натиск та відбили 30 атак противника, чотири зіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники вже відбили сім ворожих атак у районах населених пунктів: Олександроград, Піддубне, Товсте, Маліївка та Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку авіаудару некерованими авіаракетами зазнав населений пункт Білогір’я.

На Придніпровському напрямку загарбники сім разів йшли вперед на позиції наших підрозділів, одне зіткнення триває дотепер. Також окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Козацьке.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках наступальних дій противника на цей час не зафіксовано.