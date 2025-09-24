Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулося 78 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 78 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку

Марія Науменко
24 вересня, 2025 середа
16:13
Війна з Росією

Від початку доби середи, 24 вересня, на російсько-українському фронті відбулось 78 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 27 ворожих атак на Покровському напрямку, ще один бій триває

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації страждають прикордонні населені пункти, зокрема Заріччя Чернігівської області;  Сімейкине, Зарічне Сумської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили три атаки ворога. Також противник завдав 6 авіаударів, скинув 13 КАБів, здійснив 104 обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, одне бойове зіткнення триває. Авіаудару КАБами зазнав населений пункт Шипувате.

На Куп’янському напрямку тривають п’ять атак на позиції українських військ у районах Котлярівки та у бік Піщаного й Колісниківки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 14 разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне. Сили оборони успішно зупинили сім спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог намагався прорватися в районах Серебрянки, Оріхово-Василівки та у бік Дронівки і Ямполя, п’ять з семи атак наразі тривають.

На Краматорському напрямку противник атакував позиції Сил оборони в районі Часового Яру, отримав відсіч.

На Торецькому напрямку загарбник сім разів намагався йти вперед у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки. Ворог КАБами вдарив по Костянтинівці.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 28 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове.  Сили оборони стримують натиск противника та відбили 27 атак. Авіація окупантів завдала удару по Добропіллю.

На Новопавлівському напрямку противник п’ять разів атакував поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка. На даний час один бій триває.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Ольгівського.

На Оріхівському напрямку наступальних дій противника на даний час не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки агресора, ще один бій триває. Також ворожа авіація завдала авіаударів по Ольгівці.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.

  • У середу, 24 вересня, російська армія здійснила комбіновану атаку по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ України, застосувавши дві балістичні ракети "Іскандер".
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
24 вересня
17:02
Партнерський матеріал
Артеріум. Стажування студентів
Від хімії в школах до стажування студентів: як “Артеріум” готує кадри та працює з молоддю
16:59
Мохсен Пакнеджад
Іран заявив, що продовжить продавати нафту Китаю навіть у разі запровадження санкцій ООН
16:20
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:17
Оновлено
Безпілотники СБУ вдарили по НПЗ
Генштаб підтвердив удар безпілотників по НПЗ в Башкортостані за 1400 км від України
16:15
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
16:04
OPINION
Цивільний кодекс застарів і суттєво відстає від Закону "Про медіа"
16:00
Ексклюзив
Європейський парламент
Україна має стати співархітектором рішень і політик ЄС: Іонова про відкриття офісу Європарламенту в Києві
15:57
вибух, ракетна атака
РФ вдарила двома "Іскандерами" по навчальному центру Сухопутних військ
15:54
Клаудія Кардинале
На 88 році життя померла зірка італійського кіно Клаудія Кардинале
15:49
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Президент Казахстану Токаєв висловив готовність надати майданчик для переговорів між Зеленським та Путіним
15:40
Ексклюзив
Україна ЄС
Ми не маємо ставити собі шлагбаум: керівник напряму інтеграції з ЄС EasyBusiness Нагорняк про темп реформ і позицію Угорщини
15:05
заморозки
Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах цієї ночі ймовірні заморозки
14:48
Володимир Зеленський
Зеленський назвав умовами проведення виборів в Україні припинення вогню та гарантії безпеки
14:00
Джиммі Кіммел
Джиммі Кіммел після повернення на ТБ звинуватив Трампа у спекуляціях на вбивстві Чарлі Кірка
14:00
OPINION
Виступ Трампа в ООН: Боже, бережи Америку
13:55
Дмитро Пєсков
У Кремлі відповіли на твердження Трампа про здатність України відвоювати території
12:50
на фото Ольга Стефанішина
Україна знайшла формат спілкування зі США, який сприятиме результату, - Стефанішина про зустріч Зеленського й Трампа у Нью-Йорку
12:49
Олександр Зінченко (на передньому плані), "Ноттінгем Форест"
Ліга Європи: результати та розклад матчів 1-го туру
12:33
Ексклюзив
санкції проти Росії
Попри гучні заяви, Захід досі не готовий до повної економічної ізоляції Росії, - експерт Кузан
12:17
Волинські сапери розміновують Донеччину
У Дії запустили онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності
12:15
Петер Сіярто
Угорщина не відмовиться купувати російську нафту, навіть якщо про це попросить Трамп, - Сіярто
12:03
OPINION
Путін не хоче померти швидко у ядерній пожежі
11:41
Зеленський
"Показав, що хоче підтримувати нас до кінця": Зеленський відреагував на пост Трампа про здатність України повернути свої території
11:39
Ексклюзив
Ірина Геращенко
ВР має негайно розглянути постанову про заборону транспортування російської нафти через територію України, - нардепка Геращенко
11:28
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зросло, через обстріл РФ є знеструмлення в одній з областей: стан енергосистеми 24 вересня
11:18
Огляд
міжнародний огляд
Трамп заявляє, що Україна може виграти війну, але світ більше не може розраховувати на сильне лідерство США. Акценти світових ЗМІ 24 вересня
11:11
Аналітика
президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Як нова Атлантична хартія між США та Британією вплине на світ та Україну
11:00
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 24 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:47
ЗСУ, ППО
ППО вночі знешкодила 126 зі 152 російських безпілотників
10:41
Ексклюзив
НАТО
"Це ж вже абсурд": експерт-міжнародник Романюк розповів, за яких умов НАТО може збивати російські літаки
10:27
Оновлено
За добу на фронті сталося 172 бої, українські захисники зупинили 64 атаки на Покровському напрямку
10:10
Ексклюзив
дрон ЗСУ
Ворог не заволодів жодним районом Купʼянська, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
10:08
Валерій Залужний
Майже 80% втрат серед особового складу й техніки спричинені ударними дронами, - Залужний
10:01
OPINION
Допис Трампа: нічого нового, що могло б вплинути на завершення війни
09:48
Валерій Залужний
"Ціна таких дій мені невідома, але вона була надто високою": Залужний вперше прокоментував Курську операцію
09:34
Ексклюзив
Ердоган
“Ердоган змушений дивитися правді в очі": експерт-міжнародник Ференс про підтримку України
09:27
школа їдальня
ЄС виділить близько €200 млн на шкільні обіди для дітей в Україні, - фон дер Ляєн
08:52
Капітолій (Вашингтон)
Біля Капітолію невідома група встановила статую Трампа й Епштейна
08:39
Ексклюзив
БПЛА, шахед, дрон
Ворог змінює тактику обстрілів України, - речник УДУ Братчук
08:20
Марко Рубіо
Трамп має варіанти додаткових економічних санкцій проти РФ і його терпіння не безмежне, - Рубіо
Більше новин
