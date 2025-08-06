Від початку доби на фронті відбулося 87 боїв, ЗСУ відбили 19 атак на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

На Північно–Слобожанському та Курському напрямках відбулося одинадцять боєзіткнень, два з яких тривають дотепер.

Українські підрозділи відбили одну атаку ворога на Південно-Слобожанському напрямку в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів атакував позиції ЗСУ. До цього часу триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак, наразі триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку з початку доби Сили оборони відбили наступ противника поблизу населеного пункту Новомаркове.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Українські військові успішно відбили шість штурмів противника, одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку противник здійснив 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 19 атак противника.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили вісім атак окупаційної армії, ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. Авіаційних ударів зазнав населений пункт Канівське.

На Придніпровському напрямку з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень. Противник успіху не мав.