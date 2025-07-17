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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Від початку доби на фронті зафіксували 131 бій: окупанти найактивніші на Покровському напрямку

Ольга Бабишена
17 липня, 2025 четвер
22:38
Війна з Росією на фото: ЗСУ

На російсько-українському фронті від початку доби четверга, 17 липня, зафіксували 131 бойове зіткнення: на Покровському напрямку ворог здійснив 48 атак

Зміст

Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 22:00. 

Від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Бачівськ, Пономаренки, Проходи, Олександрівка, Велика Писарівка, Студенок, Сімейкіне Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

Російські війська завдали одного ракетного та 62 авіаційні удари, застосувавши дві ракети та скинувши 90 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1249 дрони-камікадзе та здійснили 4280 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбивали 11 штурмових дій окупантів, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Стариця, досі триває два боєзіткнення. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Окіп, Борщова, Вовчанськ, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного. Українські захисники вже зупинили три ворожі атаки, ще один бій триває.

На Лиманському напрямку російські загарбники 18 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Серебрянка та у бік Шандриголового, сім боєзіткнень тривають.

Три ворожі штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки та в напрямку Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог 11 разів штурмував наші позиції в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине.

На Торецькому напрямку сім разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки, всі боєзіткнення на напрямку вже завершено.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 48 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Родинське, Новоторецьке, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська й Новопавлівки. Досі тривають три боєзіткнення. 

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 231 окупант, із них 130 – безповоротно. Також українські воїни знищили танк, три бойові броньовані машини, три автомобілі, три мотоцикли, дві гармати, 18 БпЛА, один термінал супутникового зв’язку та п’ять антен управління БпЛА; пошкоджено танк, п’ять гармат та два мотоцикли окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Піддубне, Зірка, Темирівка, Мирне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко. Два боєзіткнення тривають досі.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворожих атак не зафіксовано, проте ворог завдав авіаударів по Білогір’ю, Степногірську та Ольгівці.

  • Протягом доби 16 липня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 1190 військових. Також українські захисники знищили 43 артилерійські системи та 4 танки ворога. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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