Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну було повернуто 15801 тіло загиблих військовослужбовців ЗСУ, - правозахисниця Денісова
Ексклюзив

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну було повернуто 15801 тіло загиблих військовослужбовців ЗСУ, - правозахисниця Денісова

Віталій Бесараб
27 серпня, 2025 середа
11:20
Війна з Росією ЗСУ загиблі

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація передала Україні 15801 тіло загиблих українських військовослужбовців, які загинули під час бойових дій, або внаслідок війни, зокрема, в полоні й під час обстрілів

Зміст

Про це в етері Еспресо повідомила правозахисниця Людмила Денісова.

"Репатріація дуже важка тема і ми мало про це говоримо. Оскільки, ця тема дуже чутлива і кожен, хто має у своїй родині безвісти зниклого очікує повернення своїх рідних живими й здоровими. Сьогодні таких людей понад 70 тис. На жаль, трапляються випадки, коли в Україні повертаються тіла загиблих військовослужбовців ЗСУ. Репатріація - це повернення тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ, які загинули під час бойових дій, або внаслідок війни. Це може бути полон й обстріли. Це питання врегульоване міжнародним гуманітарним правом. Женевська конвенція й 3 та 4 додаткові протоколи до них зобовʼязують сторони збройного конфлікту поважати тіла загиблих, передавати їх, або належним чином проводити поховання. Втім, російська держава завжди не дотримується таких правил", - розповіла Денісова.

Правозахисниця наголосила, що сьогодні передача тіл загиблих військовослужбовців відбувається через домовленості й обміни сторін, а також може відбуватись за посередництва міжнародних організацій.

"На практиці репатріація здійснюється через обміни й домовленості та може здійснюватись за посередництва гуманітарних організацій. Щодо кількості повернутих тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ, то можна сказати, що від початку повномасштабного вторгнення було проведено 74 репатріації тіл станом на лютий 2025 року. Було повернуто 7017 тіл загиблих українських воїнів. Памʼятаємо всі домовленості у Стамбулі про обмін 6000 на 6000 тіл загиблих військовослужбовців. Цей обмін відбувся. Україна 16 червня отримала ще 6057 тіл. Тобто, загалом до України було повернуто 15801 тіло загиблих українських військовослужбовців. Це говорить про те, що є над чим працювати з Росією і вимагати ще повернення тіл наших військовослужбовців. Бо те, як тіла наших військових передають, просто страшна річ і це неможливо передати словами", - повідомила вона.

  • 16 червня відбувся черговий обмін, унаслідок чого до України повернули ще 1245 тіл.
  • Тоді ж стало відомо, що Росія разом з полеглими українськими захисниками передала Україні тіла окупантів.
  • 18 червня глава МВС Ігор Клименко підтвердив, що Україна отримала понад 6 тис. тіл, однак серед них є й тіла окупантів. Для ідентифікації тіл, отриманих під час репатріацій, знадобиться до 14 місяців. Після цього Україна віддасть Росії тіла окупантів для поховання.
     
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
ЗСУ загиблі
