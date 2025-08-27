Від початку повномасштабного вторгнення в Україну було повернуто 15801 тіло загиблих військовослужбовців ЗСУ, - правозахисниця Денісова

Про це в етері Еспресо повідомила правозахисниця Людмила Денісова.

"Репатріація дуже важка тема і ми мало про це говоримо. Оскільки, ця тема дуже чутлива і кожен, хто має у своїй родині безвісти зниклого очікує повернення своїх рідних живими й здоровими. Сьогодні таких людей понад 70 тис. На жаль, трапляються випадки, коли в Україні повертаються тіла загиблих військовослужбовців ЗСУ. Репатріація - це повернення тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ, які загинули під час бойових дій, або внаслідок війни. Це може бути полон й обстріли. Це питання врегульоване міжнародним гуманітарним правом. Женевська конвенція й 3 та 4 додаткові протоколи до них зобовʼязують сторони збройного конфлікту поважати тіла загиблих, передавати їх, або належним чином проводити поховання. Втім, російська держава завжди не дотримується таких правил", - розповіла Денісова.

Правозахисниця наголосила, що сьогодні передача тіл загиблих військовослужбовців відбувається через домовленості й обміни сторін, а також може відбуватись за посередництва міжнародних організацій.

"На практиці репатріація здійснюється через обміни й домовленості та може здійснюватись за посередництва гуманітарних організацій. Щодо кількості повернутих тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ, то можна сказати, що від початку повномасштабного вторгнення було проведено 74 репатріації тіл станом на лютий 2025 року. Було повернуто 7017 тіл загиблих українських воїнів. Памʼятаємо всі домовленості у Стамбулі про обмін 6000 на 6000 тіл загиблих військовослужбовців. Цей обмін відбувся. Україна 16 червня отримала ще 6057 тіл. Тобто, загалом до України було повернуто 15801 тіло загиблих українських військовослужбовців. Це говорить про те, що є над чим працювати з Росією і вимагати ще повернення тіл наших військовослужбовців. Бо те, як тіла наших військових передають, просто страшна річ і це неможливо передати словами", - повідомила вона.