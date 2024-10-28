"Використовують стратегію салямі": екснардепка Войціцька про удари росіян по енергооб’єктах

Свою думку вона висловили в етері Еспресо.

"Ворог, на превеликий жаль, почав масовано бити по енергетичних об’єктах, які забезпечують постачання електроенергії в прифронтові перш за все регіони, в регіони, які межуть із ворогом, із Російською Федерацією. Я говорю про ту ж саму Сумську область, про Запорізьку область і так далі, Харківську область, місто Харків, і, на превеликий жаль, ми бачимо, що ворог почав бити по об’єктах, які належать безпосередньо обленерго у відповідних регіонах. Тобто це підстанції, які здійснюють передачу електроенергії до вже безпосередньо споживачів", - сказала вона.

Вікторія Войціцька зауважила, що нині ворог використовує тактику, за якою відрізає окремі регіони від електропостачання.

"Якщо зима 22-23 року були системи передачі Укренерго, тобто це наші магістральні об’єкти, навесні цього року вони били по нашій генерації. То зараз виглядає на те, що вони використовують таку собі стратегію салямі, відриваючи від енергопостачання, електропостачання окремі регіони, окремі населені пункти. Створюючи їм умови, де на превеликий жаль відбуваються і відключення, або часткове постачання електроенергії", - вважає колишня нардепка.