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Головна Війна з Росією "Використовують стратегію салямі": екснардепка Войціцька про удари росіян по енергооб’єктах
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"Використовують стратегію салямі": екснардепка Войціцька про удари росіян по енергооб’єктах

Марина Клюєва
28 жовтня, 2024 понедiлок
17:47
Війна з Росією енергетика ЛЕП електрика

Секретарка комітету ВР VIIІ скликання з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру української перемоги (ICUV) Вікторія Войціцька прокоментувала удари росіян по об’єктах обленерго

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Свою думку вона висловили в етері Еспресо.

"Ворог, на превеликий жаль, почав масовано бити по енергетичних об’єктах, які забезпечують постачання електроенергії в прифронтові перш за все регіони, в регіони, які межуть із ворогом, із Російською Федерацією. Я говорю про ту ж саму Сумську область, про Запорізьку область і так далі, Харківську область, місто Харків, і, на превеликий жаль, ми бачимо, що ворог почав бити по об’єктах, які належать безпосередньо обленерго у відповідних регіонах. Тобто це підстанції, які здійснюють передачу електроенергії до вже безпосередньо споживачів", - сказала вона. 

Вікторія Войціцька зауважила, що нині ворог використовує тактику, за якою відрізає окремі регіони від електропостачання.

"Якщо зима 22-23 року були системи передачі Укренерго, тобто це наші магістральні об’єкти, навесні цього року вони били по нашій генерації. То зараз виглядає на те, що вони використовують таку собі стратегію салямі, відриваючи від енергопостачання, електропостачання окремі регіони, окремі населені пункти. Створюючи їм умови, де на превеликий жаль відбуваються і відключення, або часткове постачання електроенергії", - вважає колишня нардепка.

  • Зранку 28 жовтня у Сумській та Полтавській областях запровадили графік аварійних відключень.
  • 28 жовтня енергетики ДТЕК укотре потрапили під російський обстріл у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено службовий автомобіль.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Енергетика
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