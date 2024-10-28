На Сумщині та Полтавщині ввели аварійні відключення світла
Зранку 28 жовтня у Сумській та Полтавській областях запровадили графік аварійних відключень
Про це повідомляють місцеві обленерго.
"За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені графіки аварійних відключень. О 09:06 відключені споживачі на території Конотопського РЕМу (5 черга) та Роменського РЕМу (1,2 черги)", - йдеться у повідомленні.
У Полтаваобленерго написали: "28 жовтня з 09:01 в області застосовано графіки аварійних відключень на території Миргородського, Лубенського, Лохвицького, Гадяцького, Гребінківського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Пирятинського районів. Обсяг розвантаження – 25 МВт".
- Востаннє аварійні відключення були в Україні 23 жовтня - у Полтавській області.
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