На Сумщині та Полтавщині ввели аварійні відключення світла

Про це повідомляють місцеві обленерго.

"За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені графіки аварійних відключень. О 09:06 відключені споживачі на території Конотопського РЕМу (5 черга) та Роменського РЕМу (1,2 черги)", - йдеться у повідомленні.

У Полтаваобленерго написали: "28 жовтня з 09:01 в області застосовано графіки аварійних відключень на території Миргородського, Лубенського, Лохвицького, Гадяцького, Гребінківського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Пирятинського районів. Обсяг розвантаження – 25 МВт".