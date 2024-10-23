Укренерго запровадило аварійні відключення світла на Полтавщині
Укренерго 23 жовтня надало розпорядження щодо аварійних відключень світла у Полтавській області
Про це повідомляє "Полтаваобленерго".
Зазначається, що зранку у Полтавській області ввели графік аварійних відключень електроенергії.
"Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 23 жовтня в області застосовано ГАВ в обсязі 30 МВт", - йдеться у повідомленні.
- Енергетики відновили роботу високовольтної повітряної лінії 330 кВ, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.
- Актуальне
- Важливе