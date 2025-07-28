"Вимагають капітуляції й повалення влади": ЦПД попередив про можливість використання теми мітингів у пропаганді РФ

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Центр прогнозує, що в найближчі два тижні російська пропаганда посилить використання теми мітингів в Україні у своїх інформаційних кампаніях. Очікується, що ворожі ресурси поширюватимуть неправдиві твердження, що український народ нібито вимагає "капітуляції", "повалення влади" та "припинення війни за будь-яку ціну", – пише ЦПД.

Так, очікується посилення інформаційних операцій РФ, які спрямовані на населення українських прифронтових територій.

Зазначено, що ворог розповсюджуватиме фейки про евакуацію працівників військових адміністрацій, провокаційні "зливи" від імені українських військових або місцевої влади тощо з метою залякування людей та створення враження обвалу оборони Збройних Сил.

"Очікується також, що росіяни продовжать інформаційні маніпуляції — від спроб дискредитації України у контексті переговорів у Стамбулі до розкручування теми обміну військовополоненими та підриву довіри до сил української ППО", – резюмує Центр.