"Вимагають капітуляції й повалення влади": ЦПД попередив про можливість використання теми мітингів у пропаганді РФ
Росіяни впродовж наступних двох тижнів можуть посилити використання теми мітингів в Україні, заявляючи, що нібито народ вимагає капітуляції та повалення влади
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Центр прогнозує, що в найближчі два тижні російська пропаганда посилить використання теми мітингів в Україні у своїх інформаційних кампаніях. Очікується, що ворожі ресурси поширюватимуть неправдиві твердження, що український народ нібито вимагає "капітуляції", "повалення влади" та "припинення війни за будь-яку ціну", – пише ЦПД.
Так, очікується посилення інформаційних операцій РФ, які спрямовані на населення українських прифронтових територій.
Зазначено, що ворог розповсюджуватиме фейки про евакуацію працівників військових адміністрацій, провокаційні "зливи" від імені українських військових або місцевої влади тощо з метою залякування людей та створення враження обвалу оборони Збройних Сил.
"Очікується також, що росіяни продовжать інформаційні маніпуляції — від спроб дискредитації України у контексті переговорів у Стамбулі до розкручування теми обміну військовополоненими та підриву довіри до сил української ППО", – резюмує Центр.
- Раніше повідомлялось, що російські пропагандисти поширюють фейки про акції в Києві та Дніпрі проти законопроєкту, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.61Продаж 49.28
- Актуальне
- Важливе