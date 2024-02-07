Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Він може просто стати перед дзеркалом": Україна відповіла представнику РФ, хто винний у кровопролитті

"Він може просто стати перед дзеркалом": Україна відповіла представнику РФ, хто винний у кровопролитті

7 лютого, 2024 середа
00:38
Війна з Росією Радбез ООН

Українська делегації в ООН заявила, що російська дипломатія ніколи не наважиться нагадати Путіну про те, що то було його рішення - розпочати війну проти України

Про це заявив радник Постпредства України при ООН Сергій Дворник на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.

Засідання було скликане Москвою з приводу удару по окупованому Лисичанську.

"Якщо посланник Путіна хоче розповісти про відповідальність за кровопролиття, йому не потрібно просити про засідання Ради Безпеки. Він може просто стати перед дзеркалом - чи то у своїй резиденції, чи то в російському представництві", – сказав Дворник постпреду РФ при ООН Василя Небензі.

Український дипломат сказав, що набагато ліпше було, якби російський представник зателефонував до Кремля з такою заявою, але Дворник впевнений, що у росіянина не вистачить хоробрості й твердих моральних принципів зробити це.

За словами Дворника, російська дипломатія "ніколи не набереться сміливості нагадати Путіну простий факт: то було його рішення - розпочати агресивну війну проти України, і це може бути його вибором - закінчити бойові дії, вивівши російські війська з території України".

Дворник нагадав, що напад на Лисичанськ, який перебуває в окупації і чекає на своє звільнення, супроводжувався "жахливими воєнними злочинами та злочинами проти людяності", а "терор проти українського цивільного населення став російською візитною карткою від самого початку війни і триває щодня".

Небензя під час виступу говорив пропагандистські висловлювання про "бандерівську хунту", звинуватив Україну, США, Францію, Велику Британію та інші країни в загибелі цивільних осіб.

Своєю чергою, дипломати цих країн нагадали йому, що лише Росія несе відповідальність за загибель людей через розв’язану нею війну.

Заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло нагадала російській делегації, що Лисичанськ, де загинули 28 осіб під час обстрілу 3 лютого, перебуває в тимчасовій окупації Росії. За її словами, в останні кілька днів РФ посилила удари по території України.

"Сьогодні надійшло повідомлення про те, що було вбито двомісячне немовля, а його мати була поранена, коли ракета влучила у готель у селі Золочів на Харківщині. Ще дві жінки зазнали поранення", - підкреслила Дікарло.

За її словами, з лютого 2022 року Управління Верховного комісара з прав людини зареєструвало 30 041 жертву серед цивільного населення: вбиті 10 382 осіб, зокрема 579 дітей, поранено - 19 659, у тому числі 1285 дітей. Кількість жертв серед цивільного населення в Україні значно зросла у грудні та січні порівняно з попередніми місяцями. У січні були вбиті 158 цивільних осіб та 483 поранені.

Також заступниця Генсека розповіла, що 15 січня ООН запросила в донорів $4,2 мільярда на підтримку постраждалих від війни громад в Україні, а також українських біженців.

  • У вівторок, 6 лютого, росіяни атакували місто Берислав та село Токарівка Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік, ще троє людей дістали поранення.
Теги:
Світ
Україна
Росія
ООН
російська армія
Лисичанськ
окуповані території
окупанти
Світ про Україну
Читайте також:
6 лютого, 2024 вiвторок
Після атаки дронів у чотирьох портах Ленінградській області РФ ввели надзвичайний режим
Колишній керівник департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександр Лієв проходить детектор брехні
5 лютого, 2024 понедiлок
Підозрюваний у справі про розкрадання на закупівлі снарядів для ЗСУ Лієв публічно пройшов детектор брехні
5 лютого, 2024 понедiлок
СБУ оголосила підозри у держзраді 5 українцям, серед них інженерка оборонного заводу
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.49
    Купівля 37.49
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.45
    Продаж 41.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
7 лютого
00:59
Оновлено
електроенергія, шахеди
РФ запустила по Україні "шахеди" з півдня
00:13
Себастьян Піньєра
Експрезидент Чилі Піньєра розбився на гелікоптері
2024, вiвторок
6 лютого
23:59
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ
23:50
Ексклюзив
Ганна Маляр
Маляр пояснила, чому в Україні виникли проблеми з мобілізацією
23:45
Дмитро Лубінець
Законопроєкт про мобілізацію: Лубінець перелічив антиконституційні норми, але закликав голосувати в першому читанні
23:08
Повернутися до конкуренції в медіа: "Репортери без кордонів" закликали уряд зупинити телемарафон
22:46
YouTube забанив десятки каналів російського держтелебачення
22:28
Bayraktar TB2
Виконавчий директор Baykar розповів, скільки безпілотників на рік вироблятиме завод в Україні
22:06
У Литві на узбережжі знайшли гідролокатор російського зразка
21:59
Марʼяна Безугла
Заяву Мар'яни Безуглої про вихід з партії "Слуга Народу" задовольнили
21:40
Юлія Свириденко
Програма компенсації аграріям вартості сільгосптехніки допоможе створити 9 тис. робочих місць, - Свириденко
21:35
грузія
Затримання "української" вибухівки в Грузії: кандидат у прем'єри заявив про нібито наміри Києва "відкрити другий фронт"
21:30
Ексклюзив
Ганна Маляр
"Виклик, до якого неможливо було підготуватися": Маляр розповіла, як формувалася інформполітика у перші місяці повномасштабної війни
21:21
Ексклюзив
окупанти
Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Дикий проаналізував пріоритетність цілей ворога на лінії фронту
21:02
Іван Федоров, мер Мелітополя
Федоров залишається мером Мелітополя, але йде у відпустку на час очільництва ОВА: міськрада назвала виконувача обов'язків
20:58
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Доля снарядів для України: чи зможуть ЄС та США забезпечити вогневою нормою артилерію ЗСУ? Колонка Сергія Згурця
20:46
Ілля Новіков
Адвокат Порошенка Ілля Новіков: нездорова сенсація на порожньому місці
20:45
Оновлено
Джо Байден
Затримка допомоги США Україні: Байден назвав Трампа головною проблемою
20:14
Оновлено
bihus.info
Справу про незаконне стеження за співробітниками Bihus.Info передали ДБР
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Чи напише шоумен Зеленський новий сценарій?
19:31
Оновлено
Володимир Зеленський та Рафаель Гроссі
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі зустрівся із Зеленським: обговорили ситуацію на ЗАЕС
19:20
Юлія Джима
Біатлон: збірна України назвала склад на змішану естафету на ЧС-2024
19:12
На фото: Картина The Beatles "Образи жінки"
Картину, написану музикантами The Beatles, продали на аукціоні за $1,7 млн
19:02
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Українські ракетні війська обстріляли пункт управління, 2 склади боєприпасів та 3 артзасоби росіян
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 713-го дня війни: ГУРівці захопили вагнерівців у Судані, а Армія дронів уразила за тиждень майже 400 опорних пунктів росіян
19:00
Інтерв’ю
Ганна Маляр
Ганна Маляр: Ймовірне звільнення Залужного - відповідальність президента 
18:58
Rheinmetall оприлюднив плани постачання боєприпасів та техніки для України
18:48
литва кордон
У Литві планують закрити два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
18:29
На фото: Оголошені дати 12-го "Книжкового Арсеналу"
"Книжковий Арсенал" оголосив дати цьогорічного фестивалю
18:24
Оновлено
Дональд Трамп
Суд визнав, що Трамп не має президентського імунітету у справі про штурм Капітолія
18:24
Крейсер "Москва"
Україна вивела з ладу третину кораблів чорноморського флоту РФ, - СтратКом
18:12
На фото: Показ фільму "Буча"
Творці фільму "Буча" розмістили на постері фото з Бородянки і розкритикували тих, кого це обурило
18:08
OPINION
Єгор Чечеринда
Про російських олімпійців та норвезьких "фашистів"
17:59
Олександр Усик
Усик розповів, якою була його перша реакція на травму Ф'юрі
17:59
укриття, бомбосховище
У КМДА заявили, що за два роки у столиці відремонтували понад 1,5 тис. укриттів
17:55
У facebook, instagram та trеаds позначатимуть зображення, створені завдяки штучному інтелекту
17:45
камери відеоспостереження
Росіяни збільшують кількість камер спостереження на ТОТ півдня України, - Спротив
17:44
Ексклюзив
Карта бойових дій Авдіївка 06.02.24
Defense Express: росіяни готуються до тривалих боїв у міській забудові Авдіївки
17:40
Ексклюзив
Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр
"Не лише вбиті": Маляр пояснила, що таке втрати РФ, які публікує Генштаб
17:39
опалення
"Плати за те, що отримав": в Україні здійснять перерахунок вартості комунальних послуг
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV