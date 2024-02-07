"Він може просто стати перед дзеркалом": Україна відповіла представнику РФ, хто винний у кровопролитті

Про це заявив радник Постпредства України при ООН Сергій Дворник на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.

Засідання було скликане Москвою з приводу удару по окупованому Лисичанську.

"Якщо посланник Путіна хоче розповісти про відповідальність за кровопролиття, йому не потрібно просити про засідання Ради Безпеки. Він може просто стати перед дзеркалом - чи то у своїй резиденції, чи то в російському представництві", – сказав Дворник постпреду РФ при ООН Василя Небензі.

Український дипломат сказав, що набагато ліпше було, якби російський представник зателефонував до Кремля з такою заявою, але Дворник впевнений, що у росіянина не вистачить хоробрості й твердих моральних принципів зробити це.

За словами Дворника, російська дипломатія "ніколи не набереться сміливості нагадати Путіну простий факт: то було його рішення - розпочати агресивну війну проти України, і це може бути його вибором - закінчити бойові дії, вивівши російські війська з території України".

Дворник нагадав, що напад на Лисичанськ, який перебуває в окупації і чекає на своє звільнення, супроводжувався "жахливими воєнними злочинами та злочинами проти людяності", а "терор проти українського цивільного населення став російською візитною карткою від самого початку війни і триває щодня".

Небензя під час виступу говорив пропагандистські висловлювання про "бандерівську хунту", звинуватив Україну, США, Францію, Велику Британію та інші країни в загибелі цивільних осіб.

Своєю чергою, дипломати цих країн нагадали йому, що лише Росія несе відповідальність за загибель людей через розв’язану нею війну.

Заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло нагадала російській делегації, що Лисичанськ, де загинули 28 осіб під час обстрілу 3 лютого, перебуває в тимчасовій окупації Росії. За її словами, в останні кілька днів РФ посилила удари по території України.

"Сьогодні надійшло повідомлення про те, що було вбито двомісячне немовля, а його мати була поранена, коли ракета влучила у готель у селі Золочів на Харківщині. Ще дві жінки зазнали поранення", - підкреслила Дікарло.

За її словами, з лютого 2022 року Управління Верховного комісара з прав людини зареєструвало 30 041 жертву серед цивільного населення: вбиті 10 382 осіб, зокрема 579 дітей, поранено - 19 659, у тому числі 1285 дітей. Кількість жертв серед цивільного населення в Україні значно зросла у грудні та січні порівняно з попередніми місяцями. У січні були вбиті 158 цивільних осіб та 483 поранені.

Також заступниця Генсека розповіла, що 15 січня ООН запросила в донорів $4,2 мільярда на підтримку постраждалих від війни громад в Україні, а також українських біженців.