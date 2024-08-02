"Винесли на руках": на Донеччині "Білі янголи" евакуювали з прифронтового села літнє подружжя
"Білі янголи" вивезли маломобільне літнє подружжя з прифронтової Єлизаветівки Донецької області, яку окупанти щодня атакують авіабомбами й мінометами
Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.
Село Єлизаветівка розташоване всього за 4 км від лінії фронту.
"Мінометні снаряди та авіабомби щодня руйнують населений пункт, де наразі залишається понад 100 мешканців. Через важку ситуацію все більше людей звертається до поліції з проханням евакуювати їх", - розповіли правоохоронці.
Зазначається, що літні люди жили на околиці Єлизаветівки. Їхній будинок дивом залишився неушкодженим, хоча всі інші оселі навколо зруйновані.
"Правоохоронці на руках винесли з будинку жінку та чоловіка і на броньованому транспорті доставили до лікарні, де їм надали необхідну допомогу", - повідомили в поліції.
Після медичного обстеження пенсіонерів перевезуть у більш безпечний район, де вони зустрінуться зі своїми родичами.
- Днями стало відомо, що у Донецькій області запровадили примусову евакуацію дітей із батьками чи законними представниками ще з шести населених пунктів.
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