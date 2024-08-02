"Винесли на руках": на Донеччині "Білі янголи" евакуювали з прифронтового села літнє подружжя

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

Село Єлизаветівка розташоване всього за 4 км від лінії фронту.

"Мінометні снаряди та авіабомби щодня руйнують населений пункт, де наразі залишається понад 100 мешканців. Через важку ситуацію все більше людей звертається до поліції з проханням евакуювати їх", - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що літні люди жили на околиці Єлизаветівки. Їхній будинок дивом залишився неушкодженим, хоча всі інші оселі навколо зруйновані.

"Правоохоронці на руках винесли з будинку жінку та чоловіка і на броньованому транспорті доставили до лікарні, де їм надали необхідну допомогу", - повідомили в поліції.

Після медичного обстеження пенсіонерів перевезуть у більш безпечний район, де вони зустрінуться зі своїми родичами.