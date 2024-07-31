На Донеччині примусово евакуюють дітей із шести населених пунктів
У Донецькій області запровадили примусову евакуацію дітей із батьками чи законними представниками із шести населених пунктів через безпекову ситуацію
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану погодили рішення та підтримали примусову евакуацію дітей.
Зазначено, що їх евакуйовуватимуть у примусовому порядку із батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донеччини.
Загалом планується евакуювати 21 дитину.
Відомство наголошує, що діти та їхні батьки/законні представники у більш безпечних регіонах України будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.
"Зауважимо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911. Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33", - підкреслюють у повідомленні.
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