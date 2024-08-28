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Ексклюзив

Випробування української балістичної ракети могло відбуватись в бойових умовах, - Defense Express

Віталій Бесараб
28 серпня, 2024 середа
16:45
Війна з Росією ракета "Довгий Нептун"

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що випробування української балістичної ракети відбувалось відразу ударами по російських окупантах

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Таку думку він висловив в етері Еспресо

"На щастя, ми не знаємо, коли саме відбувалось випробування нашої балістичної ракети. По-друге, в якому форматі ці випробування відбувались. Складно сказати, що в нас є полігон на сьогодні, де б ми мали можливість приховано провести випробування такого типу ракети. Навряд чи в наших західних партнерів теж є полігони, які дозволили б випробувати саме балістичні ракети. І тут дуже цікавим є один факт. У 2023 році, росіяни дуже часто заявляли, що вони збивали ракету “Сапсан”. Й тому хто знає, можливо випробування нашої балістичної ракети відбувалось не на полігоні, а в реальних бойових умовах. Фактично, випробування відбувалось відразу на окупантах", - повідомив Киричевський.

За словама експерта, створення балістиної ракети стало великим досягненням для України.

"Дуже добре, що сьогодні дуже мало відомих фактів щодо нашої балістичної ракети. Це добре для нас і не дуже для противника. Ворог не має знати, які типи озброєння в нас є в арсеналі. Однак, слід зазначити головне - балістична ракета є дуже великим досягненням для нас. Росіяни били по обʼєктах енергетики та нашого ВПК, а за таких умов створити балістичну ракету вкрай складно", - додав він.

  • Президент України Володимир Зеленський 27 серпня заявив, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва.
Теги:
Україна
військові
ЗСУ
ВПК
Військові новини
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