Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Віцепрем'єр Польщі Гавковський заявив, що Зеленський намагається втягнути його країну у війну. У ЦПД відреагували

Віцепрем'єр Польщі Гавковський заявив, що Зеленський намагається втягнути його країну у війну. У ЦПД відреагували

Юлія Юліна
5 листопада, 2024 вiвторок
15:53
Війна з Росією Україна Польща

Віцепрем’єр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що президент України Володимир Зеленський прагне втягнути його країну у війну, вимагаючи збивати російські ракети

Зміст

Про це він сказав в ефірі Radio Zet.

"Зеленський хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною, тобто хоче, щоб Польща вступила у війну, тобто хоче, щоб Польща воювала з Росією. Я не згоден з такими заявами", – висловився Гавковський.

При цьому він наголосив, що вважає українців невдячними.

"У мене таке враження, що останні слова, які пролунали з вуст президента Зеленського, не гідні політика, який багато чим зобов'язаний Польщі. Передано обладнання, громадянами опікувалися, Польща – великий друг України, транспортний вузол. Мені здавалося, що в таких ситуаціях треба говорити комусь "дякую", а не прискіпуватися", – сказав політик.

Реакція України

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Польща подібними заявами відмежовується від реальності, відмовляється визнати той факт, що російський диктатор готується до війни проти НАТО.

"Не розумію, навіщо Польща так вперто відмежовується від реальності й наближає для НАТО війну з РФ, яку Путін неодмінно готує за 4-6 років. Вони навіть не приховують цього, коли кажуть, що НАТО має повернутися до кордонів 90-х років", - написав він.

"І все, що може врятувати від майбутньої війни - це сильна позиція зараз, бо потім якраз буде справжня війна. Політики ж мають розуміти ці ризики, а не ховати голову в пісок. А якщо не політики, то ті, хто відповідають за нацбезпеку", - додав Коваленко.

  • Нещодавно у Гельсінській комісії США звернулися до президента Джо Байдена з проханням дозволити Польщі збивати ракети над Україною.
  • 4 листопада очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що на найближчій міністерській зустрічі НАТО можуть порушити питання перехоплення російських ракет над Україною силами країн-членів Альянсу.
Теги:
Новини
Польща
Володимир Зеленський
Світ про Україну
Читайте також:
у Вінниці судитимуть автора пропагандистських пісень
Автор Ольга Бабишена
5 листопада, 2024 вiвторок
Написав гімн для ПВК Вагнер: у Вінниці судитимуть автора пропагандистських пісень
Сі Цзіньпін літак
Автор Ірена Моляр
2 листопада, 2024 субота
У Сі Цзіньпіна є проєкт іншої Європи, - Портников
Наталія Поклонська
Автор Анатолій Буряк
3 листопада, 2024 неділя
Очільник РПЦ Гундяєв звинуватив експрокурорку окупованого Криму Поклонську в зневазі до "цінностей руского міра": що сталося
  • USD 41.26
    Купівля 41.26
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 44.91
    Продаж 45.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
5 листопада
16:32
Оновлено
Google - ілюстративне фото
ЦПД заявив, що Google опублікував супутникові знімки з обороною України. У компанії кажуть, що карти старі
16:29
Південна Корея оштрафувала Meta на $15,7 млн через збір конфіденційних даних
16:14
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу хоче запропонувати "мільйони доларів" та вихід з Гази представникам ХАМАСу за звільнення заручників, - ЗМІ
16:08
знищений російський танк Т-72
З початку року Сили оборони вивели з ладу 102 танкові батальйони РФ
16:05
OPINION
Кримінальні дрова: для чистого феодалізму бракує хіба подимного або подушного
16:00
вибори в США
Вибори в США: у штатах відкрилися перші виборчі дільниці
15:50
Live
вибори у США
Вибори в США: американці обирають 47-го президента. Текстовий онлайн
15:44
Ілюстративне фото
Росіяни обстріляли село на Харківщині: двоє загиблих
15:44
щеплення вакцинація
ЮНІСЕФ передав Україні 270 тис. доз вакцини проти правця та дифтерії
15:40
За найкраще висвітлення війни в літературі й мистецтві: оголосили лауреатів Премії Богдана Хмельницького
15:37
Ексклюзив
фортифікаційні споруди
Дніпропетровщина в критичному стані, а про фортифікаційні споруди дуже мало інформації, - депутатка облради Немченко
15:29
армія КНДР
РФ навчає військових КНДР на Курщині застосовувати дрони різних типів
15:27
Оновлено
опалення
По всій країні, окрім Херсонщини, стартував опалювальний сезон
15:18
Вийшов трейлер новорічної комедії "Потяг у 31 грудня", саундтреком стала пісня Klavdia Petrivna
15:16
повінь в Іспанії
Повінь в Іспанії: щонайменше 217 жертв, в аеропорту Барселони перенесли авіарейси, зупинено приміське залізничне сполучення
14:40
До Українського легіону, який формують у Польщі, подали заявки понад 500 українців з 30 країн
14:33
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Окупанти атакували Запоріжжя: 6 людей загинули, кількість поранених зросла до 23
14:29
Міністерство фінансів
Мінфін за 10 місяців залучив до держбюджету майже 500 млрд грн від продажу державних облігацій
14:14
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:00
OPINION
Чому російська пропаганда активізувалася саме зараз
13:57
До сервісу е-Підприємець додали 5 нових послуг
13:56
негода, леп
Без світла другу добу: в Маріуполі через негоду знеструмлені 30 трансформаторних підстанцій
13:55
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що Санду не може вважатися президентом Молдови
13:43
"ППО – це, можна сказати, курорт": актор Олег Іваниця розповів, чим займається у війську
13:32
путін літак
Путін і Макрон не приїдуть на кліматичний саміт COP29 в Азербайджан, - Euro News
13:31
дерев'яний супутник
У космос запустили перший у світі дерев'яний супутник
13:23
"Жінка у протигазі", Бенксі
У заповіднику Києво-Печерської лаври експонуватимуть графіті Бенксі, яке хотіли вкрасти у Гостомелі
13:11
Субсидії та пільги: уряд запускає програму зимової підтримки українців
13:05
Анонс
Зустріч "Контекст: війна" в межах Форуму Via Carpatia 2024 у Києві
Військові письменники зберуться на резиденцію "Контекст: війна" в межах Форуму Via Carpatia 2024
12:57
КНУ ім. Шевченка
У КНУ ім. Т. Шевченка обмежать використання Telegram на службових пристроях
12:53
На фронті загинув харківський барабанщик гуртів "Заводь" і Soom Микола Amorth Состін
12:51
Дональд Трамп і Найджел Фарадж
"Час піти пограти в гольф": друг Трампа Найджел Фарадж на випадок його поразки закликав Гарріс "бути великодушною"
12:47
Ексклюзив
Росіяни чекають морозів, щоб завдати масованого ракетного удару, - експерт з авіації Романенко
12:46
ЗСУ генштаб війна з Росією
РФ віддає перевагу Донецькому напрямку: британська розвідка оцінила ситуацію на фронті
12:45
Збройні сили України
Уряд погодив надання фінансової держпідтримки підприємствам ОПК
12:33
Однокласник Володимира Івасюка Валерій Маначинський презентував книжку про шкільні роки музиканта
12:32
електросамокати
Окупанти використовують електросамокати та скутери, щоб дістатися до позицій на Харківщині, - 3-тя штурмова
12:18
Анонс
Медіадні-2024: афіша
Медіадні-2024: у Києві відбудеться конференція про виклики і тенденції в медіапросторі
12:15
погода, хмарність, туман, осінь
Від -3 °C до +13 °C: Наталка Діденко поділилася прогнозом на 6 листопада
12:08
Трьом експосадовцям часів Януковича оголосили вироки у справі про події 2010 року
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV