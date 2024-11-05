Голова МЗС Польщі заявив, що наступного тижня НАТО може розглянути питання перехоплення ракет РФ над Україною
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що на найближчій міністерській зустрічі НАТО можуть порушити питання перехоплення російських ракет над Україною силами країн-членів Альянсу
Про це він сказав в ефірі телеканалу TVN24.
За словами Сікорського, обговорення можливості знищення ракет поза межами української території варто розглядати в контексті самооборони.
"Наступного тижня відбудеться чергова міністерська зустріч НАТО. Можливо, це питання буде включено до порядку денного", - сказав польський міністр.
Сікорський також висловився щодо відносин з Україною і прокоментував запит президента України Володимира Зеленського щодо можливості збивання російських ракет, що летять у напрямку Польщі, ще до перетину кордону країни. Він зазначив, що тут виникає питання, де починається і де закінчується право на самооборону.
"Чи маємо ми право збивати таку ракету лише тоді, коли вона над нашим територією? В цьому випадку немає сумнівів, але тоді можуть виникнути ризики, як сталося в Пшеводуві, де уламки ракети завдали шкоди, поранили чи навіть вбили людей", - сказав Сікорський.
Він додав, що щодо українського прохання можуть існувати різні думки, і це питання вимагає обговорення та узгоджень у колі союзників.
- Нещодавно у Гельсінській комісії США звернулися до президента Джо Байдена з проханням дозволити Польщі збивати ракети над Україною.
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