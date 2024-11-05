Голова МЗС Польщі заявив, що наступного тижня НАТО може розглянути питання перехоплення ракет РФ над Україною

Про це він сказав в ефірі телеканалу TVN24.

За словами Сікорського, обговорення можливості знищення ракет поза межами української території варто розглядати в контексті самооборони.

"Наступного тижня відбудеться чергова міністерська зустріч НАТО. Можливо, це питання буде включено до порядку денного", - сказав польський міністр.



Сікорський також висловився щодо відносин з Україною і прокоментував запит президента України Володимира Зеленського щодо можливості збивання російських ракет, що летять у напрямку Польщі, ще до перетину кордону країни. Він зазначив, що тут виникає питання, де починається і де закінчується право на самооборону.

"Чи маємо ми право збивати таку ракету лише тоді, коли вона над нашим територією? В цьому випадку немає сумнівів, але тоді можуть виникнути ризики, як сталося в Пшеводуві, де уламки ракети завдали шкоди, поранили чи навіть вбили людей", - сказав Сікорський.



Він додав, що щодо українського прохання можуть існувати різні думки, і це питання вимагає обговорення та узгоджень у колі союзників.