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Виявляли випадки "несанкціонованого проникнення": в Генштабі закликали дотримуватися правил переміщення в зонах бойових дій

Юлія Лаврук
14 серпня, 2024 середа
15:39
Війна з Росією ЗСУ, військові

У Генштабі ЗСУ розповіли про випадки несанкціонованого проникнення у зони бойових дій та закликали громадян дотримуватися встановлених правил

Зміст

Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ.

"Попри безпекові заходи, які вживаються військовим командуванням для виконання цілей операції, збереження життя та здоров’я військовослужбовців і цивільного населення, мають місце випадки несанкціонованого проникнення окремих осіб в райони ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, що це може негативно вплинути на заходи безпеки застосування військ, чим створити додаткову загрозу життю як українських воїнів, так і цивільних.

Військове керівництво закликало українців та іноземців дотримуватися встановлених правил щодо переміщення у зонах бойових дій, зокрема і у 20-кілометровій прикордонній зоні Сумщини.

  • Станом на 13 серпня у Донецькій області проживають 2235 дітей, яких потрібно примусово евакуювати.
Теги:
Суспільство
Україна
ЗСУ
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