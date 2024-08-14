Виявляли випадки "несанкціонованого проникнення": в Генштабі закликали дотримуватися правил переміщення в зонах бойових дій
У Генштабі ЗСУ розповіли про випадки несанкціонованого проникнення у зони бойових дій та закликали громадян дотримуватися встановлених правил
Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ.
"Попри безпекові заходи, які вживаються військовим командуванням для виконання цілей операції, збереження життя та здоров’я військовослужбовців і цивільного населення, мають місце випадки несанкціонованого проникнення окремих осіб в райони ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі наголошують, що це може негативно вплинути на заходи безпеки застосування військ, чим створити додаткову загрозу життю як українських воїнів, так і цивільних.
Військове керівництво закликало українців та іноземців дотримуватися встановлених правил щодо переміщення у зонах бойових дій, зокрема і у 20-кілометровій прикордонній зоні Сумщини.
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