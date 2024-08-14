Виявляли випадки "несанкціонованого проникнення": в Генштабі закликали дотримуватися правил переміщення в зонах бойових дій

Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ.

"Попри безпекові заходи, які вживаються військовим командуванням для виконання цілей операції, збереження життя та здоров’я військовослужбовців і цивільного населення, мають місце випадки несанкціонованого проникнення окремих осіб в райони ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, що це може негативно вплинути на заходи безпеки застосування військ, чим створити додаткову загрозу життю як українських воїнів, так і цивільних.

Військове керівництво закликало українців та іноземців дотримуватися встановлених правил щодо переміщення у зонах бойових дій, зокрема і у 20-кілометровій прикордонній зоні Сумщини.