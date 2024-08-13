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З Донеччини потрібно примусово евакуювати 2235 дітей, - ОВА

Дар'я Куркіна
13 серпня, 2024 вiвторок
21:52
Війна з Росією евакуація

Станом на 13 серпня у Донецькій області проживають 2235 дітей, яких потрібно примусово евакуювати

Зміст

Про це заявив начальник відділу планування заходів цивільного захисту Донецької ОДА Сергій Гончаров, передає Укрінформ.

"Наразі на Донеччині триває евакуація з 20 населених пунктів Краматорського та Покровського районів, де залишаються загалом 2235 дітей. … І ці 2235 дітей повинні бути евакуйовані в примусовий спосіб", - поінформував він.

Гончаров розповів, що з моменту оголошення примусової евакуації дітей з їхніми батьками чи законними представниками з населених пунктів Донецької області вивезли 3666 дітей, водночас всіх дітей евакуювали загалом із 86 пунктів регіону.

"Дуже багато сімей вважають, що вони, виїжджаючи зі своєї домівки, втрачають все, як казали у відомому кінофільмі, "все, нажите непосильним трудом". Люди забувають про найцінніше, що в них є, - це їхнє життя і здоров'я", - відповів Гончаров на запитання стосовно того, що може гальмувати евакуацію.

За його словами, на території Донеччини, де ведуться активні бойові дії (16 громад), залишаються близько 60 тис. цивільних мешканців, коли на всій підконтрольній Україні території області - близько 450 тис.

  • 7 серпня повідомлялось, що примусова евакуація на Донеччині триває, а у 28 населених пунктах залишається чотири тисячі дітей.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
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